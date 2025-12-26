



Konak, Buca, Karabağlar su kesintisi

İZSU açıklamasına göre, Kuraklık ve buna bağlı olarak su kaynaklarındaki azalma nedeniyle; kurumumuzca yürütülen planlı su kesintileri normal şartlarda 23.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanmaktadır.





Ancak; Karabağlar ilçesi P-11 Pompa İstasyonu'nda yapılacak bakım çalışması nedeniyle sadece 26 Aralık 2025 cuma gününe mahsus olmak üzere bazı ilçe ve mahallelerimizde su kesintisi 2 saat erken başlayacaktır.





Kesintiden etkilenecek mahalleler:

Konak ilçesi: Kılıçreis, Piri Reis, Turgut Reis, Kemal Reis, Çankaya, Göztepe ve Altıntaş mahalleleri,





Buca ilçesi: Buca ilçesinin tamamı,





Karabağlar ilçesi: Poligon, Metin Oktay, Esenyalı, Adnan Süvari, Basınsitesi, Vatan, Arap Hasan, Bahçelievler, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Reis, Gülyaka, Esenlik, Tahsin Yazıcı, Refetbele, Salih Omurtak, Doğanay, Bahar ve Bozyaka mahalleleri.





Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.



