İzmir’de planlı su kesintisi uygulamasında geçici bir değişikliğe gidildi. İZSU, kuraklık nedeniyle gece yapılan kesintilerin 26 Aralık’ta bazı ilçelerde daha erken başlayacağını duyurdu. Konak, Buca ve Karabağlar’da sular 21.00’de kesilecek, 27 Aralık sabahı 05.00’te yeniden verilecek.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi, aralık ayı boyunca sürdürülen planlı su kesintilerine ilişkin yeni bir program paylaştı. Kurumdan yapılan bilgilendirmeye göre, normalde 23.00–05.00 saatleri arasında uygulanan kesintiler, 26 Aralık Cuma gününe özel olarak öne alındı. Değişikliğin nedeni, Karabağlar’daki P-11 Pompa İstasyonu’nda yapılacak bakım çalışması olarak açıklandı.
Kesinti saatleri erkene alındı
Yeni plana göre su kesintisi 26 Aralık Cuma günü saat 21.00’de başlayacak ve 27 Aralık Cumartesi günü 05.00’te sona erecek. Uygulama yalnızca belirtilen tarih için geçerli olacak. Yetkililer, bu sürenin ardından sistemin kademeli olarak normale döneceğini belirtti.
Hangi ilçeler etkilenecek?
Kesintiden Konak, Buca ve Karabağlar ilçeleri etkilenecek. Buca genelinde tüm mahallelerde su verilemeyecek.
Konak’ta Kılıçreis, Piri Reis, Turgut Reis, Kemal Reis, Çankaya, Göztepe ve Altıntaş mahalleleri kesinti kapsamında yer alacak.
Karabağlar’da ise Poligon, Metin Oktay, Esenyalı, Adnan Süvari, Basınsitesi, Vatan, Arap Hasan, Bahçelievler, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Reis, Gülyaka, Esenlik, Tahsin Yazıcı, Refetbele, Salih Omurtak, Doğanay, Bahar ve Bozyaka mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.
Konak, Buca, Karabağlar su kesintisi
İZSU açıklamasına göre, Kuraklık ve buna bağlı olarak su kaynaklarındaki azalma nedeniyle; kurumumuzca yürütülen planlı su kesintileri normal şartlarda 23.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanmaktadır.
Ancak; Karabağlar ilçesi P-11 Pompa İstasyonu'nda yapılacak bakım çalışması nedeniyle sadece 26 Aralık 2025 cuma gününe mahsus olmak üzere bazı ilçe ve mahallelerimizde su kesintisi 2 saat erken başlayacaktır.
Kesintiden etkilenecek mahalleler:
Konak ilçesi: Kılıçreis, Piri Reis, Turgut Reis, Kemal Reis, Çankaya, Göztepe ve Altıntaş mahalleleri,
Buca ilçesi: Buca ilçesinin tamamı,
Karabağlar ilçesi: Poligon, Metin Oktay, Esenyalı, Adnan Süvari, Basınsitesi, Vatan, Arap Hasan, Bahçelievler, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Reis, Gülyaka, Esenlik, Tahsin Yazıcı, Refetbele, Salih Omurtak, Doğanay, Bahar ve Bozyaka mahalleleri.
Göstermiş olduğunuz sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.
Suların dönüşünde gecikme uyarısı
Kurum, bakım ve onarım çalışmalarının ardından depo seviyeleri ile hat basınçlarının istenen düzeye ulaşmasının zaman alabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle, suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının ilan edilen bitiş saatinden sonra gerçekleşebileceği uyarısında bulunuldu.
Yağış rejimindeki düzensizlik sonucu oluşan kuraklık nedeniyle planlı ve dönüşümlü olarak uygulanan su kesinti programı güncellenmiştir.
23.00 - 05.00 saatleri arasında yapılacak kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler:
Karabağlar İlçesi'nin; Adnan Süvari, Abdi İpekçi, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, AşıkVeysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme,Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp,Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay,Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi,Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre,Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin Mahalleleri,
Konak İlçesi'nin; 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis,Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, CengizTopel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, EmirSultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt,Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit,Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale,Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali,Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk,Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur,Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız,Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik Mahalleleri,
Bornova İlçesi'nin; Barbaros, Çamkule mahallesi (kısmen),Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen),Karacaoğlan, Merkez, Mersinli, Serintepe, Tuna, Yunus Emre, Zafer mahalleleri. Atatürk, Birlik, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Kavaklıdere,Kazım Dirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit,Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt Mahalleleri,
Balçova İlçesi'nin; Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur,Teleferik Mahalleleri,
Narlıdere ilçesinin; 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı,Sahilevleri, Yenikale Mahalleleri,
Güzelbahçe İlçesi'nin; Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki Mahalleleri,
Buca İlçesi'nin; 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB,Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık (kısmen), Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar,Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez,Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, ValiRahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer Mahalleleri,
Gaziemir İlçesi'nin; Emrez mahallesi (kısmen), Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez(kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer Mahalleleri,
Karşıyaka İlçesi'nin; Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı,Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım,Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım Mahalleleri,
Çiğli İlçesi'nin; Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık,Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, GaziMustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, UğurMumcu, Yeni, Yakakent Mahalleleri,
Bayraklı İlçesi'nin; 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı,Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur,Osmangazi Postacılar, Refik Şevketİnce, Soğukkuyu, Yamanlar Mahalleleri,
Menemen İlçesi'nin; 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar,İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Ulukent, Ulus, Uğur Mumcu, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik Mahalleleri,
Menderes İlçesi'nin; Ata, Cumhuriyet, Görece, Hürriyet Mahalleleri.