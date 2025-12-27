Yeni Şafak
Esenyurt'ta otobüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

17:4827/12/2025, Cumartesi
G: 27/12/2025, Cumartesi
DHA
Esenyurt'ta bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.

Esenyurt'ta otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu yaralananlar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda seyir halindeki servis midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralananlar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.







