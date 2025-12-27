Esenyurt'ta otobüs şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu yaralananlar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda seyir halindeki servis midibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki alana devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.