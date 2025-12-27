Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor: Para transferinde yeni dönem! 1 Ocak'ta limit aşılırsa işlem duracak

Milyonlarca banka müşterisini yakından ilgilendiren kritik uyarı geldi. Yeni yılla birlikte para transferi alışkanlıkları kökten değişiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın devreye aldığı yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak sabahından itibaren EFT, Havale ve FAST işlemlerinde 'o şartı' yerine getirmeyenler paralarını gönderemeyecek. Peki, kimler bu kapsama giriyor ve belirlenen o kritik limit ne kadar? İşte para transferlerinde başlayacak yeni dönemin ayrıntıları...

1 /9 Bankacılık işlemlerinde ezber bozan düzenleme için geri sayım başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MASAK düğmeye bastı. Mobil, internet veya ATM fark etmeksizin yapılacak para transferlerinde (EFT, Havale, FAST) artık "ek bilgi" zorunluluğu geliyor. 200 bin TL üzerindeki işlemlerde 20 karakterlik açıklama girmeyen parasını gönderemeyecek.

2 /9 200 BİN TL VE ÜZERİ İŞLEMLERE "DUR" DENİLECEK

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bankalara iletilen talimata göre, yüksek tutarlı para transferleri mercek altına alınıyor. İster cepten (mobil), ister bilgisayardan (internet bankacılığı), isterse ATM'den yapılsın; EFT, Havale ve FAST işlemlerinde yeni bir kural uygulanacak.

3 /9 200 bin TL ve üzerindeki tüm para transferlerinde, göndericinin işlem açıklaması kısmına en az 20 karakterlik bir metin girmesi zorunlu hale getiriliyor.

4 /9 EKRANDA "UYARI" ÇIKACAK

Yeni sistem devreye girdiğinde, 200 bin TL üzerinde para göndermeye çalışan bir vatandaş, açıklama kısmını boş bırakırsa veya 20 karakterden az bir not düşerse işlem tamamlanamayacak. Sistem otomatik olarak bir uyarı mesajı göndererek, paranın gönderilme amacının detaylıca yazılmasını talep edecek.

5 /9 AMAÇ: TAKİP VE KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE

Burada temel amaç, paranın neden transfer edildiğine dair bir veri tabanı oluşturmak. Büyük ihtimalle bu veriler yapay zeka destekli sistemlerle taranacak. Şüpheli görülen durumlarda ilgili birimler anında uyarılacak.

6 /9 Uygulamanın ana hedefleri ise şöyle sıralanıyor:

Kayıt Dışı Ekonomi: Gayri resmi ödemelerin önüne geçmek.

Vergi Denetimi: Ticari bir ödeme ise vergilendirilip vergilendirilmediğini kontrol etmek.

Kara Para: Suç gelirlerinin aklanmasını engellemek.

7 /9 YANLIŞ BEYAN BAŞINIZI AĞRITABİLİR

Uzmanlar, yeni dönemde vatandaşların açıklama kısmına yazdıkları notlara çok dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Açık ve Doğru Olun: Gönderilen paranın ne için olduğu net ifadelerle yazılmalı.

8 /9 Yalan Beyan Riski: Açıklamanın gerçekle örtüşmemesi veya çelişkili olması, "yalan beyan" kapsamında değerlendirilerek hukuki sorumluluk doğurabilir.