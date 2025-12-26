Yeni Şafak
Kar yağışı olan iller hangileri? Meteoroloji’den 5 il için uyarı üstüne uyarı geldi

14:4726/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
Kar yağışı
Kar yağışı

Havaların soğumasıyla birlikte kar yağışı etkisini artırdı. Yurdun dört bir yanından beyaza bürünen şehirlerin kartpostallık manzaraları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Kastamonu ve Sinop için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. O iller için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, "Elazığ, Bingöl ve Tunceli genelinde sabah saatlerinden itibaren, yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların öğle saatlerinden itibaren kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir. Beklenen kar yağışlarının kuvvetli (5-20 cm) olacağı tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi ile birlikte görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre Sinop’un batısı için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Türkeli, Ayancık ve Erfelek ilçeleri sarı kodla uyarılırken, 26 Aralık Cuma günü gece saatlerinden itibaren Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop’un batısında, 300 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer 20 santimetrenin üzerinde kar yağışı bekleniyor.

Yetkililer, beklenen kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmasını istedi.

