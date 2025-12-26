Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, "Elazığ, Bingöl ve Tunceli genelinde sabah saatlerinden itibaren, yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların öğle saatlerinden itibaren kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir. Beklenen kar yağışlarının kuvvetli (5-20 cm) olacağı tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi ile birlikte görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre Sinop’un batısı için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Türkeli, Ayancık ve Erfelek ilçeleri sarı kodla uyarılırken, 26 Aralık Cuma günü gece saatlerinden itibaren Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop’un batısında, 300 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer 20 santimetrenin üzerinde kar yağışı bekleniyor.