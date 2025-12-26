Yeni Şafak
Pakistan'dan İngiltere'ye nota: Bu tehdit tüm sınırları aştı

23:0626/12/2025, Cuma
AA
İngiltere'de, Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın aracına bomba konulup öldürülmesi gündeme getirildi.
İngiltere'de düzenlenen bir mitingde Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir'e yönelik 'saldırı tehdidinde' bulunuldu. Pakistan, söz konusu gelişme üzerine İngiltere'nin İslamabad'daki Büyükelçi Yardımcısı Matt Cannell'i Dışişleri Bakanlığına çağırıp 'protesto notası' verildiğini açıkladı.

Pakistan Today gazetesinin haberine göre Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, Cannell'e İngiltere'nin Bradford kentindeki bir mitingde Orgeneral Munir'e yönelik "saldırı tehdidi" içeren ifadeler nedeniyle "protesto notası" verildiğini açıkladı.

Andrabi, notanın, söz konusu tehditlere ilişkin ciddi endişeleri içerdiğini vurgulayarak, konunun soruşturulmasını talep ettiklerini belirtti.

"Araçlı bomba tehdidi tüm sınırları aşmıştır"

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada,
"Bradford'daki mitingde dile getirilen araçlı bomba tehdidi tüm sınırları aşmıştır. Bu ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez."
dedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da eski Başbakan İmran Han lehine Bradford kentinde düzenlenen bir mitingde konuşan bir kadının Orgeneral​​​​​​​ Munir'e yönelik "araçlı bombalı saldırı tehdidinde" bulunduğunun görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu ifadelerin, eski Cumhurbaşkanı General Muhammed Ziya'ül Hak'ın hayatını kaybettiği uçak kazasına benzetilerek dile getirildiği aktarıldı.



