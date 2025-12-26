Pakistan'dan İngiltere'ye nota: Bu tehdit tüm sınırları aştı

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada,

"Bradford'daki mitingde dile getirilen araçlı bomba tehdidi tüm sınırları aşmıştır. Bu ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez."