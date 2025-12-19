Yeni Şafak
İngiltere ile Meksika arasında sosyal medyada 'ekmek' savaşı

19/12/2025, Cuma
Eleştirilerin çığ gibi büyümesi üzerine Richard Hart, Instagram üzerinden bir özür mesajı yayımladı.

İngiliz bir fırıncının Meksika ekmeğine yönelik sert eleştirileri, sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına yol açarak ulusal bir tartışmayı tetikledi ve fırıncının kamuoyu önünde özür dilemesiyle sonuçlandı.

Meksiko'da bulunan Green Rhino fırınının kurucu ortağı ve uluslararası fırıncılık çevrelerinde tanınan bir isim olan Richard Hart, bir yemek podcast'inde yaptığı açıklamada Meksikalıların "pek bir ekmek kültürü olmadığını" savundu.


Hart'ın, "Sandviçlerini oldukça ucuz ve endüstriyel olarak üretilen bu beyaz, çirkin ekmeklerle yapıyorlar" sözleri, videonun sosyal medyada yeniden gündem olmasıyla birlikte Instagram, TikTok ve X platformlarında hızla yayıldı.


Meksikalı kullanıcılar, Hart'ı Meksika'nın geleneksel ekmeklerine karşı aşağılayıcı ve cahilce davranmakla suçladı.

"Bolillo ile şaka olmaz"

Tartışma kısa sürede bir ekmek polemiğinden öteye geçerek mutfak kimliği üzerine ulusal bir tartışmaya dönüştü. Sosyal medya; torta sandviçlerinde kullanılan çıtır "bolillo" ve mahalle fırınlarının simgesi "concha" gibi yerel lezzetlerin savunulduğu paylaşımlarla doldu.


Birçok Meksikalı için bu sade sokak lezzetleri, toplumsal sınıfları birleştiren ve kültürel kimliğin temelini oluşturan unsurlar olarak kabul ediliyor.


Özellikle başkentte artan yabancı nüfus ve turizm kaynaklı "soylulaştırma" (gentrification) gerginliği, Hart'ın sözlerine verilen tepkinin dozunu artırdı. Bir sosyal medya kullanıcısının "Bolillo ile şaka olmaz" uyarısı içeren paylaşımı internette hızla yayıldı.

Gelen tepkiler üzerine özür geldi

Eleştirilerin çığ gibi büyümesi üzerine Richard Hart, Instagram üzerinden bir özür mesajı yayımladı. Sözlerinin yanlış ifade edildiğini ve Meksika halkına saygısızlık etmek istemediğini belirten Hart, "Hata yaptım ve bundan derin pişmanlık duyuyorum" dedi.


Meksika Mutfak Okulu'ndan şef Josué Martínez, bu tartışmanın Meksika ekmekçiliğinin zenginliğini vurgulamak ve "birinci dünya" standartlarının yegane ölçüt olduğu fikrini yıkmak için bir fırsat olduğunu belirtti.


Martínez, Meksika ekmeğinin endüstrileşmesinin ülke içinde de eleştirildiğini ancak bu eleştirinin dışarıdan bir girişimci tarafından değil, kültürü tanıyan insanlar tarafından yapılmasının daha yapıcı olduğunu vurguladı.

