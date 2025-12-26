10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON AÇIKLAMALAR: 10 bin öğretmen atama ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025–2026 öğretmen atama planlamasında kritik aşamaya gelindi. 25 bin öğretmen alımının ilk etabı olan 15 bin kişilik atama süreci tamamlanırken, şimdi gözler ilk kez Akademi Giriş Sınavı (AGS) puanı esas alınarak yapılacak 10 bin öğretmen atamasına çevrildi. Adaylar, atama takviminin netleşmesini ve branş bazlı kontenjanların açıklanmasını bekliyor.
On binlerce öğretmen adayı için yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl ilk kez uyguladığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonrası yapılacak 10 bin öğretmen ataması, adayların gündeminde ilk sırada yer alıyor. 15 bin öğretmenin atanmasının ardından, “10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı belli oldu mu?” soruları yanıt arıyor.
10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, 10 bin yeni öğretmen adayı için henüz resmi bir başvuru takvimi yayımlamadı. Bakanlığın yıl bitmeden veya 2026'nın ilk günlerinde takvimi duyurması bekleniyor. Atanan 10 bin aday, Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınacak. Bu eğitimlerin 2026'nın ilk aylarında başlaması planlanıyor.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Şu an için resmi branş dağılımı listesi açıklanmadı. Bakan Yusuf Tekin, kontenjanların "ihtiyaç analizi" doğrultusunda belirleneceğini vurgulayarak şunları söyledi:
Bakan Tekin, "Benim için hiçbir branş diğer bir branştan daha önemli ya da daha az önemli değil. Bütün branşlar benim için aynı ve eşit." diyerek, kontenjanların sadece Bakanlığın kendi ihtiyaçları doğrultusunda belirleneceğinin altını çizdi.
10 BİN ÖĞRETMEN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Akademisi'ne alınacak 10 bin öğretmen adayının eğitimlerine gelecek yılın başında (2026) başlaması bekleniyor. Bu eğitimin başarıyla tamamlanmasının ardından adayların görev yeri atamaları ihtiyaç dahilinde gerçekleştirilecek.