Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bugün hangi ürünler satışa çıkacak? Bu Cuma 26 Aralık 2025 BİM'de neler satılacak? İşte ayrıntılar.
BİM'in 26 Aralık tarihinde geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Elektronikten ev eşyasına, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok ürün raflarda olacak. Peki, bu hafta BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
BİM AKTÜEL 26 ARALIK 2025 KATALOĞU
LG 65'' 4K HDR10 NANOCELL TV 34.990 TL
LG 55'' 4K HDR10 NANOCELL TV 31.900 TL
Tefal Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL
Kumtel Pop Corn Makinesi 899 TL
Range Home Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.250 TL
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.750 TL
Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL
Keysmart Dikey Süpürge 1.390 TL
Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 799 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 750 TL
Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 2.190 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.500 TL
3'lü Grup Priz 299 TL
Borcam Kare Fırın Tepsisi 329 TL
Paşabahçe Cam Kupa Çeşitleri 39 TL
Paşabahçe Melis Çay Seti 299 TL
Desenli Kupa ve Mum Seti 229 TL
Cam Kahve Fincan Seti 219 TL
Kokinalı Çift Cidarlı Kupa 199 TL
Gold Rimli Meşrubat Bardağı 179 TL
Gold Rimli Kahve Yanı Su Bardağı 259 TL
Gold Rimli Su Bardağı 169 TL
Ahşap Halkalı Gravürlü Cam Bardak 89 TL
Bombeli Cam Bardak 99 TL
Siyah Kapaklı Cam Demlik 179 TL
Kapaklı Kelepçeli Kek Kalıbı 309 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 69 TL
Prime 3D Puzzle 379 TL
Dengeli Tahtalar Kutu Oyunu 399 TL
Galaksi Gece Lambası 149 TL
Kablosuz Karaoke Çift Mikrofon 499 TL
Ahşap Domino 199 TL
Hafıza Oyunu Bul Çevir 149 TL
Bizim Mahalle Kutu Oyunu 299 TL
Winfun Oyuncak Ayaklı Mikrofon 799 TL
4X4 Metal Arabalar 299 TL
Oyuncak Org 599 TL
Tombul Kamyon 299 TL
Oyuncak Futbol Sahası 279 TL
Lisanslı Oyun Çadırı 479 TL
Overlok Makinesi 4.990 TL
Dikiş Makinesi 3.990 TL
İğne Kutusu 35 TL
İğne Seti Çeşitleri 19 TL
Örgü İlmek Ayracı 35 TL
Çıtçıt Seti 25 TL
Mezura 19 TL
Rubenis Şemsiye 199 TL
Banyo Paspas Seti 349 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 225 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 299 TL
Yastık Alezi 69 TL
Sıvı Geçirmez Bebek Alezi 99 TL
Yastık Kılıfı 59 TL
İkili Havlu Set 99 TL
Erkek Oduncu Gömlek 289 TL
Ev İçi Örme Patik 69 TL
Türlü Ev Botu 169 TL
Kurutma Topu 129 TL
Kapı Altı Rüzgar Önleyici 45 TL
Penye Şal 89 TL