BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünler satışta! Bugün (26 Aralık 2025) BİM'de neler var? Overlok makinesi, dikiş makinesi, iğne seti...

12:2826/12/2025, Cuma
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bugün hangi ürünler satışa çıkacak? Bu Cuma 26 Aralık 2025 BİM'de neler satılacak? İşte ayrıntılar.

BİM'in 26 Aralık tarihinde geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Elektronikten ev eşyasına, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok ürün raflarda olacak. Peki, bu hafta BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

BİM AKTÜEL 26 ARALIK 2025 KATALOĞU


LG 65'' 4K HDR10 NANOCELL TV 34.990 TL

LG 55'' 4K HDR10 NANOCELL TV 31.900 TL

Tefal Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL

Kumtel Pop Corn Makinesi 899 TL

Range Home Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.250 TL

Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.750 TL

Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL

Keysmart Dikey Süpürge 1.390 TL

Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 799 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 750 TL

Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 2.190 TL

Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.500 TL

3'lü Grup Priz 299 TL













Borcam Kare Fırın Tepsisi 329 TL


Paşabahçe Cam Kupa Çeşitleri 39 TL

Paşabahçe Melis Çay Seti 299 TL

Desenli Kupa ve Mum Seti 229 TL

Cam Kahve Fincan Seti 219 TL

Kokinalı Çift Cidarlı Kupa 199 TL

Gold Rimli Meşrubat Bardağı 179 TL

Gold Rimli Kahve Yanı Su Bardağı 259 TL

Gold Rimli Su Bardağı 169 TL

Ahşap Halkalı Gravürlü Cam Bardak 89 TL

Bombeli Cam Bardak 99 TL

Siyah Kapaklı Cam Demlik 179 TL

Kapaklı Kelepçeli Kek Kalıbı 309 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 69 TL













Prime 3D Puzzle 379 TL


Dengeli Tahtalar Kutu Oyunu 399 TL

Galaksi Gece Lambası 149 TL

Kablosuz Karaoke Çift Mikrofon 499 TL

Ahşap Domino 199 TL

Hafıza Oyunu Bul Çevir 149 TL

Bizim Mahalle Kutu Oyunu 299 TL






Winfun Oyuncak Ayaklı Mikrofon 799 TL


4X4 Metal Arabalar 299 TL

Oyuncak Org 599 TL

Tombul Kamyon 299 TL

Oyuncak Futbol Sahası 279 TL

Lisanslı Oyun Çadırı 479 TL





Overlok Makinesi 4.990 TL


Dikiş Makinesi 3.990 TL

İğne Kutusu 35 TL

İğne Seti Çeşitleri 19 TL

Örgü İlmek Ayracı 35 TL

Çıtçıt Seti 25 TL

Mezura 19 TL






Rubenis Şemsiye 199 TL


Banyo Paspas Seti 349 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 225 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 299 TL

Yastık Alezi 69 TL

Sıvı Geçirmez Bebek Alezi 99 TL

Yastık Kılıfı 59 TL

İkili Havlu Set 99 TL

Erkek Oduncu Gömlek 289 TL

Ev İçi Örme Patik 69 TL

Türlü Ev Botu 169 TL

Kurutma Topu 129 TL

Kapı Altı Rüzgar Önleyici 45 TL

Penye Şal 89 TL













#bim
#BİM aktüel ürün
#bim kataloğu
