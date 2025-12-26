Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bugün hangi ürünler satışa çıkacak? Bu Cuma 26 Aralık 2025 BİM'de neler satılacak? İşte ayrıntılar.

1 /8 BİM'in 26 Aralık tarihinde geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Elektronikten ev eşyasına, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok ürün raflarda olacak. Peki, bu hafta BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

2 /8 BİM AKTÜEL 26 ARALIK 2025 KATALOĞU

LG 65'' 4K HDR10 NANOCELL TV 34.990 TL LG 55'' 4K HDR10 NANOCELL TV 31.900 TL Tefal Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL Kumtel Pop Corn Makinesi 899 TL Range Home Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.250 TL Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.750 TL Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL Keysmart Dikey Süpürge 1.390 TL Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 799 TL Heifer Saç Kurutma Makinesi 750 TL Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 2.190 TL Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.500 TL 3'lü Grup Priz 299 TL

























Borcam Kare Fırın Tepsisi 329 TL

Paşabahçe Cam Kupa Çeşitleri 39 TL Paşabahçe Melis Çay Seti 299 TL Desenli Kupa ve Mum Seti 229 TL Cam Kahve Fincan Seti 219 TL Kokinalı Çift Cidarlı Kupa 199 TL Gold Rimli Meşrubat Bardağı 179 TL Gold Rimli Kahve Yanı Su Bardağı 259 TL Gold Rimli Su Bardağı 169 TL Ahşap Halkalı Gravürlü Cam Bardak 89 TL Bombeli Cam Bardak 99 TL Siyah Kapaklı Cam Demlik 179 TL Kapaklı Kelepçeli Kek Kalıbı 309 TL Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 69 TL

























Prime 3D Puzzle 379 TL

Dengeli Tahtalar Kutu Oyunu 399 TL Galaksi Gece Lambası 149 TL Kablosuz Karaoke Çift Mikrofon 499 TL Ahşap Domino 199 TL Hafıza Oyunu Bul Çevir 149 TL Bizim Mahalle Kutu Oyunu 299 TL











Winfun Oyuncak Ayaklı Mikrofon 799 TL

4X4 Metal Arabalar 299 TL Oyuncak Org 599 TL Tombul Kamyon 299 TL Oyuncak Futbol Sahası 279 TL Lisanslı Oyun Çadırı 479 TL









Overlok Makinesi 4.990 TL

Dikiş Makinesi 3.990 TL İğne Kutusu 35 TL İğne Seti Çeşitleri 19 TL Örgü İlmek Ayracı 35 TL Çıtçıt Seti 25 TL Mezura 19 TL











Rubenis Şemsiye 199 TL

Banyo Paspas Seti 349 TL Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 225 TL Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 299 TL Yastık Alezi 69 TL Sıvı Geçirmez Bebek Alezi 99 TL Yastık Kılıfı 59 TL İkili Havlu Set 99 TL Erkek Oduncu Gömlek 289 TL Ev İçi Örme Patik 69 TL Türlü Ev Botu 169 TL Kurutma Topu 129 TL Kapı Altı Rüzgar Önleyici 45 TL Penye Şal 89 TL























