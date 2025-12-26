Depremden etkilenen bölgelerde kalıcı konutlara geçiş süreci hız kesmeden sürüyor. 11 ilde eş zamanlı yürütülen çalışmalar kapsamında planlanan toplam 455 bin konutun inşası tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Adana, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Diyarbakır, Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ, Kilis, Şanlıurfa ve Osmaniye’de 455 bin konut için anahtar teslim töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Peki 455 bin deprem konut kura çekilişi nereden ve nasıl canlı izlenecek?
Deprem bölgesinde vatandaşlar sıcak yuvalarına kavuşmaya devam ediyor. 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilde yürütülen yoğun çalışmalar sayesinde deprem konutları tamamlandı. Adana, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Diyarbakır, Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ, Kilis, Şanlıurfa ve Osmaniye’de toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm (konut, köy evi ve iş yeri) için son teslim töreni 27 Aralık 2025’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Hatay’da yapılacak ve bu sayede asrın inşa seferberliği resmen tamamlanacak.
Deprem konutları kura çekilişi nereden canlı izlenecek?
455 bin deprem konutu kura çekilişi TOKİ ve AFAD’ın sosyal medya hesapları üzerinden canlı takip edilecek.
AFAD HAK SAHİPLİĞİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
15 Kasım’da Adıyaman’da düzenlenen 9. kura törenin ardından geçen 42 günde 105 bin 179 ev ve iş yeri daha tamamlandı. Böylece asrın inşa seferberliği 367 bin 995’i konut, 65 bin 672’si köy evi, 21 bin 690’ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasının bitirilmesiyle tamamlanmış olacak. 27 Aralık’taki törende Adana’da 692, Adıyaman’da 4 bin 833, Bingöl’de 27, Diyarbakır’da 887, Elazığ’da 2 bin 568, Gaziantep’te 1.620, Hatay’da 55 bin 681, Kahramanmaraş’ta 22 bin 81, Kayseri’de 224, Kilis’te 308, Malatya’da 11 bin 367, Osmaniye’de 3 bin 357, Şanlıurfa’da 1.333, Tunceli’de 201 ev ve iş yerinin daha kurası çekilecek.
Hangi ilde kaç konut inşa edildi?
Asrın inşa seferberliğinin tamamlanacağı 27 Aralık’taki törenin ardından deprem bölgesinde inşa edilen ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357’ye yükselecek. İllere göre dağılım ise şöyle olacak: Hatay’da 153 bin 755, Malatya’da 79 bin 660, Kahramanmaraş’ta 73 bin 956, Adıyaman’da 43 bin 366, Gaziantep’te 31 bin 53, Diyarbakır’da 17 bin 206, Elazığ’da 14 bin 894, Şanlıurfa’da 13 bin 429, Osmaniye’de 12 bin 557, Adana’da 12 bin 73, Kilis 2 bin 569, Tunceli’de 298, Kayseri’de 288, Sivas 164, Bingöl’de 89.