Meteorolojiden 38 ilde kar alarmı: Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Bugün ve yarın kar yağacak mı? İl il güncel kar tahmini

İstanbul'da İzlanda kökenli soğuk hava dalgası uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre de bugünden itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin kuzey ve iç bölgeleri, İzlanda soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.





İstanbul'da bulutlu havanın yerini soğuk havanın etkisine ve fırtınaya bırakması öngörülüyor. Soğuk havanın da kentte 6 ila 8 gün etkili olması bekleniyor.





Kentte sıcaklıkların bu geceden itibaren 5 dereceler civarına gerileyeceği, bölgedeki sıcaklıkların ise dondurucu seviyedeki sıfır derecelere ineceği tahmin ediliyor.





Kentte etkili olacak rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde saatte 30 ila 60 kilometre esmesi, beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.





Şehrin büyük bölümünde yağmur şeklinde görülecek yağışların Avrupa Yakası'nın Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer gibi kuzey bölgelerinde, Anadolu Yakası'nın Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla gibi yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olabileceği beklenirken, beraberinde buzlanma ve don uyarısı yapılıyor.