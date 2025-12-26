Meteorolojiden 38 ilde kar alarmı: Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Bugün ve yarın kar yağacak mı? İl il güncel kar tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde birçok bölgeyi kapsayan kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklentisine karşı uyarı yayımladı. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun geniş kesimlerinde etkili olması beklenen yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla süreceği bildirildi. Yetkililer, ulaşımda aksama ve buzlanma riskine karşı tedbir çağrısı yaptı. Peki hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte kar yağışı beklenen iller ve Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
Türkiye genelinde etkisini artırması beklenen soğuk hava dalgası, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışını kuvvetlendirecek. Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, kar yağışı bu geceden itibaren birçok ilde etkili olmaya başlayacak.
Marmara ve Batı Karadeniz’de yüksek kesimler risk altında
Sakarya’nın güney ve doğu ilçelerinin yüksekleri ile Kocaeli’nin güney kesimlerinde kar yağışının gece saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi bekleniyor. Aynı saatlerde Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop’un batısı ve Zonguldak ile Bartın’ın yüksek bölgelerinde de yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor. Bu bölgelerde yağışın yarın gece zayıflaması, pazar günü öğleden sonra ise yeniden güç kazanması tahmin ediliyor.
İstanbul'da İzlanda kökenli soğuk hava dalgası uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre de bugünden itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin kuzey ve iç bölgeleri, İzlanda soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.
İstanbul'da bulutlu havanın yerini soğuk havanın etkisine ve fırtınaya bırakması öngörülüyor. Soğuk havanın da kentte 6 ila 8 gün etkili olması bekleniyor.
Kentte sıcaklıkların bu geceden itibaren 5 dereceler civarına gerileyeceği, bölgedeki sıcaklıkların ise dondurucu seviyedeki sıfır derecelere ineceği tahmin ediliyor.
Kentte etkili olacak rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde saatte 30 ila 60 kilometre esmesi, beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.
Şehrin büyük bölümünde yağmur şeklinde görülecek yağışların Avrupa Yakası'nın Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer gibi kuzey bölgelerinde, Anadolu Yakası'nın Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla gibi yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olabileceği beklenirken, beraberinde buzlanma ve don uyarısı yapılıyor.
Karadeniz’in doğusu ve İç Anadolu’da kar etkisini artıracak
Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Trabzon ve Giresun’un yükseklerinde kuvvetli kar yağışı beklenirken, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde yağışın yer yer yoğun olacağı bildirildi. İç Anadolu’da ise yarın sabah saatlerinden itibaren Sivas, Yozgat’ın doğusu, Kayseri, Nevşehir’in doğusu, Niğde’nin güney ve doğusu ile Konya’nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde kar yağışının etkili olacağı, akşam saatlerinde ise zayıflayacağı öngörülüyor.
Doğu ve Güneydoğu’da geniş alanı kapsayan uyarı
Yarın öğle saatlerinden sonra Diyarbakır’ın kuzeydoğusu, Batman’ın kuzeyi ile Siirt’in kuzey ve doğu yükseklerinde kar yağışının kuvvetleneceği tahmin ediliyor. Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve ilerleyen saatlerde Iğdır’ın yüksekleri, Ağrı, Kars ve Van’da da kuvvetli kar yağışı beklenirken; Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak’ın bazı kesimlerinde yer yer yoğun yağış görülebileceği bildirildi. Bu bölgelerde karın pazar günü öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji uyarılarına göre kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklenen iller şöyle:
Marmara
Sakarya (güney ve doğu yüksekleri)
Kocaeli (güney kesimleri)
Bolu
Düzce
Batı ve Orta Karadeniz
Karabük
Kastamonu (kuzeyi)
Sinop (batısı)
Zonguldak (yüksekleri)
Bartın (yüksekleri)
Doğu Karadeniz
Gümüşhane
Bayburt
Trabzon (yüksekleri)
Giresun (yüksekleri)
Rize (yüksekleri – yer yer yoğun)
Artvin (yüksekleri – yer yer yoğun)
İç Anadolu
Sivas
Yozgat (doğusu)
Kayseri
Nevşehir (doğusu)
Niğde (güney ve doğusu)
Konya (Ereğli ve Halkapınar ilçeleri)
Doğu Anadolu
Erzincan
Elazığ
Tunceli
Erzurum
Ardahan
Iğdır (yüksekleri)
Ağrı
Kars
Van
Bingöl
Bitlis
Muş
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır (kuzeydoğusu)
Batman (kuzeyi)
Siirt (kuzey ve doğu yüksekleri)
Hakkari
Şırnak (kuzey ve doğusu)