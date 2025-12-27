Togg T10F ve T10X Aralık kampanyası için son çağrı: Sıfır faizli 1 milyon TL'lik 'dev finansman' desteğinde süre doluyor

1 MİLYON TL İÇİN "SIFIR FAİZ" DÖNEMİ





Togg'un fastback formundaki beğenilen modeli T10F için geçerli olan kampanyada en dikkat çeken detay 1 milyon liralık kredi limiti oldu. Aralık ayına özel olarak duyurulan pakette, tüketicilere 12 ay vade ile 1 milyon TL tutarında %0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Sınırlı sayıda T10F V1 ve V2 versiyonlarında geçerli olan bu fırsat için geri sayım başladı.