Togg T10F ve T10X Aralık kampanyası için son çağrı: Sıfır faizli 1 milyon TL'lik 'dev finansman' desteğinde süre doluyor

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg sahibi olmak isteyenler için tarihi fırsat kapıya dayandı ancak süre hızla tükeniyor. Yıl bitmeden araç sahibi olmayı planlayan binlerce vatandaşı harekete geçiren 'dev' finansman desteğinde son viraja girildi. Faizlerin sıfırlandığı, ödeme kolaylıklarının zirve yaptığı kampanya için geri sayım başlarken, o modele özel sunulan kredi paketi piyasadaki dengeleri değiştirecek cinsten. Peki, TOGG sıfır faizli Aralık ayı kampanyası ne zaman bitiyor ve aylık ödeme planı nasıl? İşte Togg alacakları yakından ilgilendiren o kritik tablonun detayları...
Yerli otomobil devi Togg, T10F modeli için başlattığı dev kampanyada vites yükseltti. Yılın son günlerine girilirken, araç sahibi olmak isteyenler için sunulan finansman paketleri dikkat çekiyor. Togg'un "Büyük Aralık Finansmanı" adını verdiği kampanya, hem bireysel hem de kurumsal müşteriler için dikkat çeken avantajlar barındırıyor.
1 MİLYON TL İÇİN "SIFIR FAİZ" DÖNEMİ
Togg'un fastback formundaki beğenilen modeli T10F için geçerli olan kampanyada en dikkat çeken detay 1 milyon liralık kredi limiti oldu. Aralık ayına özel olarak duyurulan pakette, tüketicilere 12 ay vade ile 1 milyon TL tutarında %0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Sınırlı sayıda T10F V1 ve V2 versiyonlarında geçerli olan bu fırsat için geri sayım başladı.
İŞTE KURUŞU KURUŞUNA ÖDEME PLANI
Togg, kampanyayı bireysel ve kurumsal olmak üzere iki farklı kategoride sunuyor. Kredi tutarını artırmak isteyenler için vade 48 aya kadar uzarken, faiz oranları piyasa koşullarına göre oldukça cazip seviyelerde tutuldu.
BİREYSEL MÜŞTERİLER İÇİN FIRSAT TABLOSU
Bireysel alıcılar için T10F’in V1, V2, V2 4More ve diğer uyumlu versiyonlarında geçerli seçenekler şöyle:
Seçenek 1 (Faizsiz): 1.000.000 TL kredi, 12 Ay vade, %0 Faiz. (Aylık ödeme: 83.334 TL)
Seçenek 2 (Uzun Vade): 1.700.000 TL kredi, 48 Ay vade, %2,39 Faiz. (Aylık ödeme: 68.617 TL)
KURUMSAL MÜŞTERİLER İÇİN FIRSAT TABLOSU
Şirketler ve ticari alımlar için T10F V1 ve V2 modellerinde geçerli tablo ise şu şekilde netleşti:
Seçenek 1 (Faizsiz): 1.000.000 TL kredi, 12 Ay vade, %0 Faiz. (Aylık ödeme: 83.334 TL)
Seçenek 2 (Yüksek Limit): 1.900.000 TL kredi, 48 Ay vade, %2,63 Faiz. (Aylık ödeme: 71.923 TL)
ŞARJ SÜRESİ VE GÜVENLİK DONANIMI MEST ETTİ
Sadece finansmanıyla değil, teknik özellikleriyle de dikkat çeken T10F, hızlı şarj özelliğiyle rakiplerine fark atıyor. Araç, yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine sadece 28 dakikada ulaşıyor.
T10F modelinde standart olarak sunulan ve sürücü güvenliğini maksimuma çıkaran özellikler ise şöyle sıralandı: Trafik işareti algılama sistemi, dur-kalk özellikli akıllı adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazı, çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı.
EGE VE GÜNEYDOĞU ESİNTİSİ: YENİ RENKLER
Togg, T10F modelinde Türkiye'nin renklerini yansıtmaya devam ediyor. Gemlik, Oltu ve Kula seçeneklerine ek olarak; Ege'nin dinginliğinden ilham alan "Urla" ve bölgenin mavi badem şekeri tonlarını yansıtan "Mardin" renkleri de kullanıcıların beğenisine sunuldu. Tüketiciler, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden, çalıştıkları veya tercih ettikleri bankayı seçerek kredi işlemlerini dijital ortamda hızlıca gerçekleştirebiliyor.