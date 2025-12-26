Altında gözler 2026’ya çevrildi: Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Küresel bankalardan dikkat çeken rapor

JPMorgan ve Deutsche Bank projeksiyonları

Bir diğer küresel aktör olan JPMorgan, altındaki yükselişin dalgalı ancak kalıcı bir zemin üzerinde ilerlediğini vurguladı. Banka analistleri, resmi rezervler ve yatırımcı talebindeki uzun vadeli eğilimin sürmesi halinde 2026’nın son çeyreğinde ortalama 5.055 dolar/ons seviyelerinin görülebileceğini, 2027 sonunda ise 5.400 dolar/ons bandının gündeme gelebileceğini belirtti.

Deutsche Bank ise kısa süre önce yayımladığı raporda 2026 için ortalama ons altın beklentisini yukarı revize ederek 4.450 dolara çıkardı. Banka, zirve seviye olarak 4.950 doları işaret etti.