Altında gözler 2026’ya çevrildi: Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Küresel bankalardan dikkat çeken rapor

2025’te tarihi zirveleri test eden altın, küresel piyasalarda yeniden güvenli liman arayışlarının merkezine yerleşti. Uluslararası bankaların 2026 projeksiyonları, merkez bankalarının alımları ve para politikalarındaki gevşeme beklentileriyle altın fiyatlarında yukarı yönlü seyrin korunabileceğine işaret ediyor. Türkiye’de de yatırımcıların odağında, ons altının yeni yıldaki rotası bulunuyor. İşte küresel bankaların altın fiyatları için öngörüleri...
2025 yılı, altın piyasaları açısından güçlü bir yükseliş dönemine sahne oldu. Aralık ayı sonunda ons fiyatının 4.530 dolara kadar çıkmasıyla birlikte, küresel ölçekte rekorlar peş peşe geldi. Bu tablo, Türkiye dahil birçok ülkede yatırımcıların 2026 yılına ilişkin beklentilerini de belirledi. Uluslararası finans çevrelerinde yapılan son değerlendirmeler, altının önümüzdeki dönemde de portföylerdeki ağırlığını koruyabileceğini gösteriyor.
2026 için genel beklenti ne yönde?
Küresel piyasalarda belirsizliklerin sürmesi ve merkez bankalarının rezerv politikaları, altına olan ilgiyi canlı tutuyor. 1979’dan bu yana en güçlü yükseliş evrelerinden birini geride bırakan değerli metal için 2026 yılına yönelik tahminler, yukarı yönlü bir bantta şekilleniyor. Özellikle gelişmiş ekonomilerde faiz politikalarına ilişkin beklentiler, ons fiyatı üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
Goldman Sachs’ın tahmini
ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, yayımladığı değerlendirmede baz senaryosunda altının 2026 Aralık ayına kadar yaklaşık yüzde 14 değer kazanabileceğini öngördü. Bankaya göre merkez bankalarının yapısal alımları ve ABD Merkez Bankası’nın olası faiz indirimleri, ons fiyatını 4.900 dolar seviyesine taşıyabilecek temel unsurlar arasında yer alıyor.
JPMorgan ve Deutsche Bank projeksiyonları
Bir diğer küresel aktör olan JPMorgan, altındaki yükselişin dalgalı ancak kalıcı bir zemin üzerinde ilerlediğini vurguladı. Banka analistleri, resmi rezervler ve yatırımcı talebindeki uzun vadeli eğilimin sürmesi halinde 2026’nın son çeyreğinde ortalama 5.055 dolar/ons seviyelerinin görülebileceğini, 2027 sonunda ise 5.400 dolar/ons bandının gündeme gelebileceğini belirtti.
Deutsche Bank ise kısa süre önce yayımladığı raporda 2026 için ortalama ons altın beklentisini yukarı revize ederek 4.450 dolara çıkardı. Banka, zirve seviye olarak 4.950 doları işaret etti.
Son yıllarda altının performansı
Veriler, altının son 10 yılda dalgalı ancak genel olarak yükseliş eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor.
2025’te yüzde 64,9’luk artışla öne çıkan ons fiyatı, 2024’te yüzde 27,2 ve 2023’te yüzde 13,2 oranında yükseldi. Bu tablo, 2026 beklentilerinin neden güçlü tutulduğunu da açıklıyor.