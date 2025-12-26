ERKEN EMEKLİLİK PRİM GÜN ŞARTLARI 2025: 2025 yılı 3600 prim günü ile erken emeklilik şartları neler?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin dışında kalanlar, 3600 prim günüyle emeklilik hakkına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Belirli şartları sağlayan sigortalılar, 3600 gün prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanabiliyor. Ancak, yaş şartı nedeniyle birçok kişi emeklilik hakkına erişemiyor. SGK mevzuatına göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar, en az 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günüyle emekli olabiliyor. Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı aranıyor. Özellikle yaş şartının esnetilmesi ve kademeli emeklilik talepleri gündemde yer alırken, hükümetin üzerinde çalıştığı emeklilik reformu sürecinde 3600 günle emekliliğe yönelik yeni düzenlemeler olup olmayacağı merak ediliyor.
3600 GÜNLE KİMLER KISMİ EMEKLİ OLABİLİR?
Kadınların 3600 gün üzerinden emekli olabilmesi için 15 yıl, 50 yaş ve 3600 gün şartını yerine getirdikleri tarih önemlidir; 23 Mayıs 2002 tarihinden önce belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran kadın sigortalılar 50 yaşında emekli olabilirler.
3600 GÜNLE NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?
Posta'dan Ekrem Sarısu'nun yazısına göre 3600 prim günü ile erken emeklilik konusunu ele aldı. İşte sorular ve cevapları;
Soru: 1978 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 10 Ocak 1996 olup bir çocuk borçlanmasıyla beraber 2700 günüm var. 3600 günü tamamlarsam kısmı emekli ne zaman olurum? Yaş sınırı var mı?
Cevap: Yaş haddinden emekli olmak için; 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. 900 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 2036’da 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3125 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5825 güne tamamlayacağınız tarihte EYT kapsamında yaş aranmadan emekli olmanız da mümkün (ara vermeden prim ödemeniz halinde Aralık 2032 ayı sonunda).
ŞARTLARI SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİ BELİRLİYOR
Soru: 6 Haziran 1964 doğumluyum. SSK’ya (4a) 3958 gün prim ödemem var. Askerliğimi ödedim. Acaba ne zaman emekli olurum?
Cevap: Emekli olma şartlarını sigorta başlangıç tarihi belirliyor. Sigorta başlangıç tarihinizi, askerlik tarihinizi ve askerlik sürenizi bildirmemişsiniz. Sorunuzun cevabı bu bilgilere göre değişir. Şayet ilk defa sigortalı olduğunuz tarih 7 Eylül 1999’dan önceyse, 3600 günden fazla priminiz olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de, 60 yaşınızı dolduracağınız 6 Haziran 2024’te emekli olabilirsiniz. Belirttiğimiz bilgileri gönderirseniz sorunuza daha net cevap verebiliriz.
PRİM ÖDEMEDEN 2028’DE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Soru: 1970 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 2003 olup 4800 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim?
Cevap: Doğum ve sigorta başlangıçlarınızı tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde sadece yıl olarak bildirmişsiniz. Oysa bir gün bile şartları değiştirebiliyor. Emekli olmak için; 7000 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. 2200 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla, 2028’de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 4500 günden fazla prim ödemeniz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de, 2028’de 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız tarihte 58 yaşınızı da doldurursanız emekli olabilirsiniz. Dolduramazsanız 2028 yılı içinde 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
Soru: 1 Ekim 1968 doğumluyum. SSK girişim 3 Ocak 1991 olup 3921 gün primim var. 3600 günle ne zaman emekli olurum? Sefer BAŞ
Cevap: Yaş haddinden emekli olmak için; 15 yıl sigorta süresi, 3600 gün prim ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 3600 günden fazla priminiz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de, 60 yaşınızı dolduracağınız 1 Ekim 2028’de emekli olabilirsiniz.
BORÇLANIP BAĞKUR’DAN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Soru: 20 Ekim 1976 doğumluyum. Sigorta girişim 1 Aralık 1997 çıkışım 31 Mayıs 2000’dir. Kasım 2000’de yurtdışına (Avusturya) geldim. Mart 2003’ten beri çalışıyorum. Temmuz 2010’da 21 gün bedelli askerlik yaptım. 5 bin 216 Euro ödedim. Emeklilik şartlarım nedir?
Cevap: 1997’deki SSK prim ödemeniz EYT kapsamına girmenizi sağlıyor. Bu nedenle emekli olurken yaş aranmayacak. Yurtdışındaki çalışma sürelerinin borçlanılması ile kazanılan günler Bağkur’a sayılıyor. Yurtdışı borçlanmasıyla Bağkur’dan emekli olabilirsiniz. Bağkur’dan iki şekilde emekli olabilirsiniz. 1) Yurtdışı borçlanmasıyla toplam priminizi 9000 güne tamamlayacağınız tarihte. 2) Yurtdışı borçlanmasıyla toplam priminizi 5400 güne tamlamanız şartıyla, 58 yaşı doldurunca.
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI SİGORTALILIK SÜRESİNE EKLENİR Mİ?
Soru: Ben ilk sigortalılığıma yedek subaylıkla başladım. 15 Kasım 1999’da asteğmen olarak 4-C sigortalılığım başladı. Önceki 3 aylık askeri öğrencilik süremi de borçlanarak hizmet başlangıcımı 1 Ağustos 1999’a geri götürdüm. Askerlikten sonra hep SSK’lı olarak işverenlerde çalıştım ve 7188 gün askerlik dahil toplam primim var. EYT’den emeklilik hakkım var. Ancak 25 yıllık sigortalılık süresi hesaba göre 1 Ağustos 2024’te doluyor. Ama 90 gün yedek subay yıpranmam var. Prime eklenmiş. Ama aynı zamanda SGK’nın emeklilik için istediği iki şarttan biri olan 25 yıllık süreyi tamamlamaya da hizmet süresi olarak eklenmesi lazım değil mi? Yani ben 1 Mayıs 2024’te emeklilik hakkı alamaz mıyım? Fiili hizmetlerin SGK genelgeleri gereği aynı zamanda hizmet süresine de ilave edildiğini internetten araştırırken görmüştüm. Siz sosyal güvenlik uzmanı olarak ne dersiniz?
Cevap: Yedek subay okul sürenizi borçlanmanız; hem EYT kapsamına girmenizi, hem de emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ve 58 yaş şartlarına tabi olmanızı sağlamakta. EYT kapsamında olduğunuzdan emekli olurken yaş aranmayacak. Prim şartını da sağladığınızdan bundan sonra prim ödemeseniz de, 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Yedek subaylık hizmetinizden dolayı 5434 sayılı Kanun’un 32’nci maddesi hükmünce kazandığınız 90 gün Fiili Hizmet Süresi Zammı sigorta başlangıç tarihini geri çekmez. Ancak sigortalılık süresine eklenir ve farazi olarak olsa da sigorta başlangıcını geriye çekmiş gibi sonuç doğurur. Sonuç olarak 90 günlük Fiili Hizmet Süresi Zammınız sigortalılık sürenize ekleneceğinden, 25 yıllık sigorta sürenizi 1 Mayıs 2024’te doldurmuş olacağınızdan bu tarihte emekliliği hak edersiniz.
EMEKLİLİK TARİHİNİZ HAZİRAN 2027
Soru: 24 Haziran 1967 doğumluyum. SSK (4/a) başlangıcım 1 Ekim 1984 olup halen çalışıyorum, 3600 gün primi bu ay doldurdum. Ne zaman kısmi emekli olabilirim?
Cevap: Yaş haddinden emeklilik için; 15 yıl sigorta süresi, 3600 gün prim ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Priminizi 3600 güne tamamladıktan sonra prim ödemeseniz de, 60 yaşı dolduracağınız 24 Haziran 2027’de emekli olabilirsiniz.