ERKEN EMEKLİLİK PRİM GÜN ŞARTLARI 2025: 2025 yılı 3600 prim günü ile erken emeklilik şartları neler?

3600 GÜNLE NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?

Posta'dan Ekrem Sarısu'nun yazısına göre 3600 prim günü ile erken emeklilik konusunu ele aldı. İşte sorular ve cevapları;

Soru: 1978 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 10 Ocak 1996 olup bir çocuk borçlanmasıyla beraber 2700 günüm var. 3600 günü tamamlarsam kısmı emekli ne zaman olurum? Yaş sınırı var mı?

Cevap: Yaş haddinden emekli olmak için; 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. 900 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 2036’da 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3125 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5825 güne tamamlayacağınız tarihte EYT kapsamında yaş aranmadan emekli olmanız da mümkün (ara vermeden prim ödemeniz halinde Aralık 2032 ayı sonunda).