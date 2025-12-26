TAŞACAK BU DENİZ'DE GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Şerif, kendisinden boşanacak olursa Ballı cinayetini mahkemede Adil'in üstüne yıkmakla Esme'yi tehdit eder. Esme bu tehdide boyun eğmemeye ve susmamaya kararlıdır.

Oruç ise konağı patlattığı için Adil'i ihbar eder ve Adil tutuklanır. Boşanma davasına sadece iki gün kalmıştır ve Esme sevdiği adamı kurtarmak için Fadime ve Eleni ile birlikte zamana karşı bir mücadeleye girer. Eleni'nin bulduğu kritik çözüm herkes için çok büyük sürpriz olur. Bu arada Oruç, ipleri eline almış ve amcasına savaş açmıştır. Gözlerinin önünde düğün hazırlığının sürmesi, Eleni'yi deliye çevirir. Adil'le Esme'ye yapılanlar da canına tak etmiştir. İlk büyük cezasını kesmeye karar verir ve kına gecesinde Sevcan'ın ipliğini pazara çıkarır.

Şerif'in yaptıkları Adil'i de çılgına çevirir ama Esme kararlıdır. Bu sefer Adil'le birlikte mücadele edeceklerdir. Ondan kızını almak isteyen Melina'ya da söylediği gibi bu cehennemi cennete çevirmeye yemin etmiştir. Esme bunu başarabilecek midir?







