Taşacak Bu Deniz 12. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Taşacak Bu Deniz dizisinin 12. bölüm ön izlemesi yayınlandı. TRT1 ekranlarında yayınlanan sevilen dizi, yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Taşacak Bu Deniz yeni bölümde neler olacak? TRT1’in ilgiyle izlenen yapımı, yeni bölümüyle yine dikkat çeken sahnelere sahne olacak. Oruç ile Sevcan'ın evlilik arefesinde Oruç'un Eleni'ye itirafı ön izlemede yer alıyor. İşte Taşacak Bu Deniz dizisinin 12. bölüm ön izlemesinden dikkat çeken ayrıntılar.
Taşacak Bu Deniz 12. bölümü ne zaman?
TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 12. bölümünde ilişkileri ve dengeleri sarsacak kararlarla ekrana geliyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz, 26 Aralık Cuma saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.
Yeni bölümde neler olacak?
Her cuma TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, yeni bölümünde aşk, aile ve vicdan arasında kalan karakterleriyle dikkat çekecek. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği Taşacak Bu Deniz’in 12. bölümü, 26 Aralık Cuma saat 20.00’de izleyicileri kader anlarıyla dolu bir hikâyeye davet edecek. Esme’nin konağa dönüş çabası ve Oruç’un Sevcan ile evlilik kararı, karakterleri zorlu bir yol ayrımına sürüklerken, Şerif’in hamleleri tüm dengeleri altüst ederek gerilimi zirveye taşıyacak.
Adil ve Esme arasında duygusal hesaplaşma
Esme’nin boşanma davasına bir gün kala yaşananlar, Adil için duygusal bir kırılma yaratır. Adil, Esme’nin konağa dönüşünün kendisinde açacağı yarayı anlatabilmek için Hicran ve Eleni’yi yemeğe çıkarır. Ancak Esme’den gelen beklenmedik tepki, Adil’i derinden sarsar.
Oruç ve Sevcan nikah masasında
Oruç’un Sevcan’la evlenme kararı, Eleni’nin kalbini parçalar. Nikâh öncesinde Oruç’un yaptığı bir hamle ise her iki taraf için de sarsıcı sonuçlar doğurur. Oruç, ailesini korumakla Eleni’nin ailesine kavuşmasına izin vermek arasında zor bir tercihle yüzleşir. Bu nikâh, Oruç’un hayatında geri dönüşü olmayan bir kader anına dönüşür.
Esme, Şerif’i alt edebilecek mi?
Esme, ailesinin yeniden bir araya gelmesi umuduyla konağa dönerek Şerif’i alt etmeye çalışır. Ancak Şerif, hem Adil’e hem de Oruç’a karşı önemli bir üstünlük sağlar. Bu durum, Adil’i intikam düşüncesine sürükler. Şerif’in kazandığı zafer ve yaklaşan nikâh, tüm karakterler için sonuçları ağır olacak bir dönemin kapısını aralar.
Esme'nin boşanma davasına bir gün kala, Adil Esme'nin yeniden o konağa dönmesinin kendisine vereceği acıyı Esme'ye anlatabilmek için Hicran ve Eleni'yi yemeğe çıkarır. Ama Esme'nin bu harekete hiç beklenmeyen cevabı, Adil'i kalbinin tam ortasından vuracaktır.
TAŞACAK BU DENİZ'DE GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
Şerif, kendisinden boşanacak olursa Ballı cinayetini mahkemede Adil'in üstüne yıkmakla Esme'yi tehdit eder. Esme bu tehdide boyun eğmemeye ve susmamaya kararlıdır.
Oruç ise konağı patlattığı için Adil'i ihbar eder ve Adil tutuklanır. Boşanma davasına sadece iki gün kalmıştır ve Esme sevdiği adamı kurtarmak için Fadime ve Eleni ile birlikte zamana karşı bir mücadeleye girer. Eleni'nin bulduğu kritik çözüm herkes için çok büyük sürpriz olur. Bu arada Oruç, ipleri eline almış ve amcasına savaş açmıştır. Gözlerinin önünde düğün hazırlığının sürmesi, Eleni'yi deliye çevirir. Adil'le Esme'ye yapılanlar da canına tak etmiştir. İlk büyük cezasını kesmeye karar verir ve kına gecesinde Sevcan'ın ipliğini pazara çıkarır.
Şerif'in yaptıkları Adil'i de çılgına çevirir ama Esme kararlıdır. Bu sefer Adil'le birlikte mücadele edeceklerdir. Ondan kızını almak isteyen Melina'ya da söylediği gibi bu cehennemi cennete çevirmeye yemin etmiştir. Esme bunu başarabilecek midir?