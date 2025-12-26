AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimi belli oldu

Açık Öğretim Lisesi kapsamında düzenlenen AÖL sınav sonuçları için beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı resmi takvime göre, Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katıldığı açık lise sınavlarının değerlendirme süreci tamamlanma aşamasına girdi. AÖL sonuçları, adayların eğitim ve sınav planlaması açısından belirleyici olacak.





AÖL sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

MEB takvimine göre Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecek. 20–21 Aralık 2025’te yapılan sınavların ardından, soru kitapçıkları ve cevap anahtarları daha önce erişime açılmıştı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ders bazlı notlarını görüntüleyebilecek.





AÖL sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

Adaylar, AÖL sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sistemi üzerinden öğrenebilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve kişisel şifreleriyle aolweb.meb.gov.tr adresine giriş yaparak sonuç ekranına ulaşabilecek. Sorgulama yalnızca MEB tarafından sunulan bu platform üzerinden yapılacak.





Açık lise not sistemi ve itiraz süreci

Açık Öğretim Lisesi’nde değerlendirme 100 puanlık sistem üzerinden yapılıyor. Bir dersten başarılı sayılmak için en az 45 puan alınması gerekiyor. Öğrenciler, yayımlanan sınav sorularına üç gün içinde, sonuçlara ise beş gün içinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne itirazda bulunabiliyor.



