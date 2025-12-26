Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün cuma namazı kaçta kılınacak? Diyanet 26 Aralık 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma saatleri

Bugün cuma namazı kaçta kılınacak? Diyanet 26 Aralık 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma saatleri

11:2026/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Diyanet İşleri Başkanlığı, 26 Aralık 2025 Cuma günü İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve diğer iller için Cuma namazı saatlerini duyurdu. Bilindiği gibi cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde ilde farklılık gösterebilmektedir Vatandaşlar, bulundukları ilin Cuma namazı saati bilgilerine göre camilerde yerlerini alacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasıyla, Cuma namazı saatleri tüm iller için belirlenmiş olup, detaylı bilgilere Diyanet’in resmi web sitesinden ulaşılabilir. İşte il il 26 Aralık 2025 tarihli Cuma namazı saatleri..

Bugün öğle vakti camilerde kılınacak olan cuma namazına gidecek olanlar illerinde cuma namazı saatini araştırıyor. Diyanet cuma namazı saati 26 Aralık 2025 il il belli oldu.

26 ARALIK İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?


İstanbul'da 26 Aralık Cuma namazı saat 13:10'da kılınacak.












26 ARALIK ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?


Ankara'da 26 Aralık Cuma namazı saat 12:55'de kılınacak.











26 ARALIK İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?


İzmir'de 26 Aralık Cuma namazı saat 13:17'de kılınacak.












TÜM İLLERDE CUMA NAMAZI SAATLERİ

CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?


Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

#cuma namazı
#cuma namazı saatleri
#cuma vakitleri
#namaz vakitleri
#diyanet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1999-2008 arası sigortalı olan emeklilik şansı doğdu! 3600 gün primle erken emeklilik kilidi çözüldü