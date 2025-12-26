EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen artış sonrası...

2026 yılına girilmesine sayılı günler kala milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı kasım ayı verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11,20 olarak kesinleşti. Şimdi tüm hesaplar, 5 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyon oranına göre yeniden yapılıyor. En düşük emekli maaşının hangi seviyeye çıkacağı ise kamuoyunda en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

1 /6 Ocak 2026 emekli zammı için geri sayım başladı. TÜİK’in yayımladığı son verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranının büyük bölümü netleşirken, nihai rakam aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek. Beş aylık enflasyon farkının yüzde 11,20’ye ulaşması, en düşük emekli maaşı için yeni beklentileri de beraberinde getirdi. Peki, 2026’da en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

2 /6 4A ve 4B emeklilerinin maaş zammının netleşmesine kısa bir süre kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026 Aralık ayı verilerini açıklamasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek. Piyasa beklentileri, aralık ayı enflasyonunun yüzde 1,08 civarında olacağı yönünde. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam sonrası emekliler de kendi maaşlarına yansıyacak artışı şimdiden hesaplamaya başladı. Açıklanan TÜFE verilerine göre şu ana kadar 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11,20 oldu.

3 /6 MAAŞ ARTIŞI NE KADAR OLACAK? Aralık enflasyonunun piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşmesi durumunda maaş artışları şu şekilde şekillenecek: Toplam enflasyon: %12,42 6 aylık enflasyon farkı: %7,05 Toplu sözleşme zammı: %11 Kümülatif toplam zam oranı: %18,83 Bu oranların gerçekleşmesi halinde, SSK ve Bağkur emeklileri 2026'nın ilk yarısında maaşlarına yüzde 12,40 oranında zam alacak.

4 /6 ENFLASYON FARKI DİKKATE ALINACAK Merkez Bankası, 2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 31 seviyesinde olmasını bekliyor. 2026 yılı için ise enflasyon tahminleri yüzde 13 ile yüzde 19 arasında değişiyor. Enflasyonun yüzde 33'e çıkması durumunda, 6 aylık enflasyon farkının yüzde 14 civarına ulaşması mümkün. Orta Vadeli Program'da 2025 yılı enflasyon hedefi önceki programda yüzde 17,52 iken, yeni Orta Vadeli Program'da bu oran yüzde 28,5'e yükseltildi. 2026 için ise enflasyon beklentisi yüzde 9,7'den yüzde 16'ya revize edildi.

5 /6 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK? Temmuz ayında yüzde 16,67 zamla en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya çıktı. Enflasyon tahminleri gerçekleşirse, en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya yükselecek. Aralık ayı enflasyon tahmini gerçekleşirse bu tutar 18 bin 977 liraya ulaşacak.