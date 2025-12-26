28.075 TL asgari ücret ödemeleri ne zaman yatacak? Yeni zamlı asgari ücret hangi ay yatırılır?

Zamlı Asgari Ücret Ne Zaman Yatacak?

2026 yılı için belirlenen yeni asgari ücretin geçerlilik tarihi 1 Ocak 2026 itibarıyla başlayacak. Buna göre çalışanlar, zamlı asgari ücretlerini Ocak ayı maaş ödemesiyle birlikte alacaklar.

Maaş ödemeleri firmaların prosedürlerine göre değişiklik gösterse de, çalışanlar Şubat ayının ilk haftasında veya Ocak ayı sonunda hesaplarına yatacak olan ücreti, yeni zamlı tarife üzerinden (28.075,50 TL) alacaklar.

