28.075 TL asgari ücret ödemeleri ne zaman yatacak? Yeni zamlı asgari ücret hangi ay yatırılır?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 asgari ücret rakamı açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısının ardından yeni yılda geçerli olacak asgari ücret 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Açıklamanın ardından “zamlı maaşlar ne zaman yatacak, yeni ücret hangi aydan itibaren geçerli olacak?” soruları gündemin ilk sırasına yerleşti.
Asgari ücret maratonunda sona gelindi. Haftalardır süren pazarlıkların ardından 2026 yılında uygulanacak asgari ücret netleşti. Yeni ücret 28 bin 75 TL olarak belirlenirken, çalışanlar zamlı maaşların hangi tarihte hesaplara yatırılacağını ve bordrolarda hangi değişikliklerin olacağını araştırmaya başladı.
Zamlı Asgari Ücret Ne Zaman Yatacak?
2026 yılı için belirlenen yeni asgari ücretin geçerlilik tarihi 1 Ocak 2026 itibarıyla başlayacak. Buna göre çalışanlar, zamlı asgari ücretlerini Ocak ayı maaş ödemesiyle birlikte alacaklar.
Maaş ödemeleri firmaların prosedürlerine göre değişiklik gösterse de, çalışanlar Şubat ayının ilk haftasında veya Ocak ayı sonunda hesaplarına yatacak olan ücreti, yeni zamlı tarife üzerinden (28.075,50 TL) alacaklar.
2026 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan 3. toplantı sonucunda uzlaşmaya varılan rakam kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan artışla birlikte;
2026 Yeni Asgari Ücret: 28.075,50 TL (Net ödenen tutar)
olarak belirlendi. Bu rakam, yıl boyunca uygulanacak taban ücreti oluşturuyor.
Asgari Ücret Zammı ile Hangi Ödemeler Değişti?
Asgari ücrete gelen zam, sadece maaşları değil, çalışma hayatındaki birçok parametreyi de doğrudan etkiledi. 2026 yılı itibarıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı tavanı, stajyer maaşları ve borçlanma tutarları şu şekilde güncellendi:
1. İşsizlik Maaşı 2026
Sigortalı çalışanların işsiz kalmaları durumunda aldıkları ödenekte artış yaşandı.
En Düşük İşsizlik Maaşı: 13.212 TL
En Yüksek İşsizlik Maaşı: 26.424 TL
2. Stajyer Maaşları
Lise ve üniversite öğrencilerinin staj ücretleri de asgari ücret artışından payını aldı. Asgari ücretin yüzde 30'u baz alınarak hesaplanan stajyer maaşı yükseldi.
2026 Stajyer Maaşı: 8.421 TL
3. Kıdem Tazminatı Tabanı
Çalışanların işten ayrılırken alacakları tazminatın hesaplanmasında kullanılan yıllık taban tutar güncellendi.
Kıdem Tazminatı Yıllık Taban: 33.030 TL
4. Askerlik ve Doğum Borçlanması
Emeklilik için gün sayısını tamamlamak isteyenlerin ödeyeceği prim tutarları arttı.
Doğum Borçlanması: Günlük 352,32 TL / Aylık 10.569 TL (En düşük)
Askerlik Borçlanması: Günlük 495,45 TL / Aylık 14.863 TL
5. GSS Primleri ve BES Kesintisi
Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintilerinde yeni rakamlar şöyle:
GSS Primi (Aylık): 1.981 TL
İsteğe Bağlı Sigorta Primi (En Düşük): 10.568 TL
BES Kesintisi: 990 TL