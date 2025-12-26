Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Vepara hakkında soruşturma başlatıldı: Vepara kimin, sahibi kimin?

Vepara hakkında soruşturma başlatıldı: Vepara kimin, sahibi kimin?

11:0826/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstanbul Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme platformu VEPARA hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması başlattı. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 6 ilde operasyon yapıldı. Vepara'ya neden soruşturma başlatıldı? Vepara kimin, sahibi kimin? İşte ayrıntılar.

Bir elektronik ödeme sistemine daha kara para ve yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş'ye düzenlenen operasyonda 31 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.

VEPARA'YA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, VEPARA Elektronik para ve ödeme hizmetleri sistemi şirketi hakkında "malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlattı.

VEPARA'NIN SAHİBİ KİM?


Nedim Vural yüzde 100 hisseyle VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. sahibi olarak biliniyor. 2020 yılında kurulan VEPARA 6493 sayılı kanun kapsamında elektronik para ihraç lisansını aldı. Elektronik pos, sanal POS, fiziki POS, link ile ödeme alma, abonelik yönetimi, toplu para gönderimi, dijital cüzdan gibi çeşitli ödeme yöntemlerini aynı çatı altında birleştiriyor.

#vepara
#vepara kimin
#vepare sahibi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA ARAÇ TEŞVİKİ SON DURUM 26 ARALIK 2025 | Hurda Araç Teşviki Ne Zaman Çıkacak, TBMM'den Geçeceği Tarih Belli Oldu Mu? ÖTV'siz Araç Listesi