İstanbul Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme platformu VEPARA hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması başlattı. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 6 ilde operasyon yapıldı. Vepara'ya neden soruşturma başlatıldı? Vepara kimin, sahibi kimin? İşte ayrıntılar.
Bir elektronik ödeme sistemine daha kara para ve yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş'ye düzenlenen operasyonda 31 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.
VEPARA'YA OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, VEPARA Elektronik para ve ödeme hizmetleri sistemi şirketi hakkında "malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlattı.
VEPARA'NIN SAHİBİ KİM?
Nedim Vural yüzde 100 hisseyle VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. sahibi olarak biliniyor. 2020 yılında kurulan VEPARA 6493 sayılı kanun kapsamında elektronik para ihraç lisansını aldı. Elektronik pos, sanal POS, fiziki POS, link ile ödeme alma, abonelik yönetimi, toplu para gönderimi, dijital cüzdan gibi çeşitli ödeme yöntemlerini aynı çatı altında birleştiriyor.