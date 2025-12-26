Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem konutları paylaşımı: Biz bir şeyi yapacağız dersek, Allah’ın izniyle yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından deprem konutlarına ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, "Biz bir şeyi yapacağız dersek, Allah'ın izniyle yaparız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından deprem konutlarına ilişkin paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
"6 Şubat’ta millet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Azimle, sabırla, kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık.
Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay’da teslim ediyoruz.
Biz bir şeyi yapacağız dersek, Allah’ın izniyle yaparız."
