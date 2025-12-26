Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Prof. Dr. Ercan’dan deprem konutu seferberliğine övgü: Bunu başaran bakanlığı alkışlıyorum

Prof. Dr. Ercan’dan deprem konutu seferberliğine övgü: Bunu başaran bakanlığı alkışlıyorum

00:0526/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem bölgesindeki kalıcı konut çalışmalarını değerlendirdi.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem bölgesindeki kalıcı konut çalışmalarını değerlendirdi.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, depremzedelerin kalıcı ve güvenli konutlara kavuşması için yürütülen çalışmalar sürerken, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan iki yıl içinde tamamlanan 455 bin bağımsız konuta dikkat çekerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı tebrik etti.

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük yıkım yaşayan 11 ilde, depremzedelerin kalıcı ve güvenli konutlara kavuşması amacıyla başlatılan geniş çaplı konut seferberliği sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, depremde yıkılan veya ağır hasar gören yapıların yerine, depreme dayanıklı ve modern yerleşim alanları inşa edildi.

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı alkışlıyorum"

Devam eden yeniden inşa sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konut çalışmalarına dikkat çekti. Ercan, depremden etkilenen 11 ilde yaklaşık 455 bin bağımsız konutun iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmış olmasını önemli bir başarı olarak nitelendirerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı tebrik etti. Ercan paylaşımında, “6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminden etkilenen 11 ilde, 455.000 bağımsız konutu iki yıl içinde yapmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.



#Deprem
#Konut
#Seferberlik
#Övgün Ahmet Ercan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün? 2026 Ramazan ve bayram takvimi açıklandı