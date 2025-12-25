Deprem konutlarında büyük final

Asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde yürütülen “asrın inşa seferberliği”, 455 bin 357 konut ve iş yerinin tamamlanmasıyla sona eriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmaların finali, 27 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Hatay’da düzenlenecek “Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam” programıyla yapılacak. Törende Hatay başta olmak üzere Malatya ve Adıyaman’da canlı bağlantılarla anahtar teslimleri gerçekleştirilecek, Ankara’daki AFAD Genel Merkezi’nden kura çekimleri yapılacak. Törende yapımı tamamlanan 157 yatırım da hizmete sunulacak. Bu yatırımlar arasında ilk ve orta dereceli okulların da bulunduğu 84 eğitim binası da bulunuyor.

ONUNCU KURA ÇEKİLİŞİ

15 Kasım’da Adıyaman’da düzenlenen 9'uncu kura töreninin ardından geçen 42 günde 105 bin 179 ev ve iş yeri daha tamamlandı. Böylece asrın inşa seferberliği 367 bin 995’i konut, 65 bin 672’si köy evi, 21 bin 690’ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasının bitirilmesiyle tamamlanmış olacak. 27 Aralık’taki törende Adana’da 692, Adıyaman’da 4 bin 833, Bingöl’de 27, Diyarbakır’da 887, Elazığ’da 2 bin 568, Gaziantep’te 1.620, Hatay’da 55 bin 681, Kahramanmaraş’ta 22 bin 81, Kayseri’de 224, Kilis’te 308, Malatya’da 11 bin 367, Osmaniye’de 3 bin 357, Şanlıurfa’da 1.333, Tunceli’de 201 ev ve iş yerinin daha kurası çekilecek.

AVRUPA ÜLKESİ BÜYÜKLÜĞÜNDE İNŞA ALANI

Asrın inşa seferberliği, 11 ilde 174 ayrı alandaki 3.481 şantiyede başlatıldı. Bakan Murat Kurum’un “Öyle büyük bir afetti ki; 14 milyon insanımızın yaşadığı tam 108 bin kilometrekarelik alanı etkiledi. Binlerce canımızı, kardeşimizi toprağa verdik. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla ilk konutlarımızın temellerini 15. günde attık. Yine 45. günde ilk evlerimizi teslim ettik. Bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda inşa faaliyeti yürüttük” sözleriyle özetlediği çalışmalar, kapsamıyla Türkiye tarihine geçti.

UZUN ÇARŞI VE SAHİL YENİDEN CANLANDI

Hatay’daki Tarihi Uzun Çarşı’da meydan ve Kunduracılar Çarşısı ile birlikte 160’ı konut, 1.376’sı ticarethaneden oluşan toplam 1.536 bağımsız birim inşa edildi. Çarşının inşasında kente özgü Yayladağı taşı kullanıldı. Depremlerde 80 santimetre çökme yaşanan İskenderun Sahili’nde de Bakan Kurum’un talimatıyla Türkiye’nin en büyük sahil düzenleme projesi yürütüldü.

Hangi ilde kaç konut inşa edildi?

27 Aralık’ta teslim edilecek ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357’ye yükselecek. İllere göre dağılım şöyle: Hatay’da 153.755, Malatya’da 79.660, Kahramanmaraş’ta 73.956, Adıyaman’da 43.366, Gaziantep’te 31.053, Diyarbakır’da 17.206, Elazığ’da 14.894, Şanlıurfa’da 13.429, Osmaniye’de 12.557, Adana’da 12.073, Kilis 2.569, Tunceli’de 298, Kayseri’de 288, Sivas 164, Bingöl’de 89.







