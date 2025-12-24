Hem altın hem petrol fışkırdı! Birer hafta arayla bulundu: Dev keşif ülkeyi zengin edecek

Asya'nın en büyük deniz altı altın rezervini keşfeden Çin, deniz altında bu defa 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfettiğini duyurdu. Peş peşe gelen keşif haberi ülkede heyecan yaratırken, yeni keşfedilen dev altın ve petrol yatakları Çin'in ekonomik gücü ve stratejik kaynak güvenliği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi

1 /6 Jiaodong Yarımadası açıklarında Asya'nın en büyük deniz altı altın rezervini keşfeden Çin, Bohay Denizi'nde de 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfedildiğini açıkladı.

2 /6 Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketinden (CNOOC) yapılan açıklamaya göre, petrol rezervi Bohay Denizi'ndeki sığ neojen tabakalarda bulundu.

3 /6 100 milyon tonluk ham petrol

Çinhuangdao 29-6 adı verilen petrol sahasında yaklaşık 100 milyon ton orta-ağır ham petrol olduğunu düşünülüyor.



4 /6 1688 metre derinliğe kazılan test kuyusundan günde 2 bin 560 varil petrol çıkarılırken, sahadan günde 370 ton (8 bin 786 varil) petrol çıkarılabileceği öngörülüyor. Şirket, geçen yıl aynı bölgede Çinhuangdao 27-3 adlı petrol sahasında 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfettiğini bildirmişti.



5 /6 Petrolden önce dev altın madeni keşfi

2021'den bu yana mineral arama çalışmalarına da yaklaşık 450 milyar yuan yatırım yapan Çin, doğal kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve ithalata bağımlılığı azaltmayı hedeflerken birkaç gün önce bulunan altın rezervi de ülkede büyük heyecan yaratmıştı.