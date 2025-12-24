Yeni Şafak
ASELSAN ihracatta rekora koşuyor: Yerli ve milli gurur

15:2624/12/2025, Çarşamba
Savunma sanayiinde yerli ve milli gövde gösterisi
Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden ASELSAN, son yıllarda artan ihracat performansıyla dikkat çekiyor. Dünyanın en prestijli savunma sanayisi sıralamalarından biri olan Defense News Top 100 listesinde 42’nci sırada yer alan şirket, ilk 30 hedefi doğrultusunda yüksek katma değerli ihracata odaklanmış durumda.

ASELSAN’ın ihracat stratejisinin olumlu sonuçları, yurt dışı satışlar ve bakiye siparişlere net şekilde yansıdı. Şirketin kamuoyuna açıkladığı 9 aylık finansal verilere göre, bu dönemde imzalanan ihracat sözleşmeleriyle 1 milyar 448 milyon dolarlık yurt dışı kaynaklı bakiye sipariş oluşturuldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %171 artış anlamına geliyor.


Yeni imzalanan sözleşmelerin yaklaşık %25’i doğrudan veya dolaylı yurt dışı satışlardan oluşurken, eylül sonu itibarıyla toplam bakiye siparişlerin %14,2’si ihracat sözleşmeleri kapsamında yer aldı.


İHRACAT SÖZLEŞMELERİNDE TARİHİ SEVİYELER


ASELSAN, yıl içerisinde hem yeni ihracat sözleşmelerinin toplam tutarı hem de bu sözleşmelerin bakiye siparişler içindeki payı açısından yeni rekorlara ulaştı. Şirketin yurt dışı yeni iş hacmi son yıllarda istikrarlı şekilde arttı.


2021:
267 milyon dolar
2022:
415 milyon dolar
2023:
601 milyon dolar
2024:
1 milyar 17 milyon dolar

CNN Türk'te yer alan habere göre;
2025
yılının ilk 9 ayında sergilenen bu güçlü performans yılın kalan döneminde de devam etti. Bilanço dönemi dışında imzalanan 564 milyon dolarlık ek ihracat sözleşmesiyle, 2025 yılı toplam ihracat sözleşmesi büyüklüğü 2 milyar 12 milyon dolara ulaştı.

