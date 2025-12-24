EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA HESAPLAMALAR: Ocakta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur...

Ocak 2026 emekli maaş zammı için geri sayım sürerken milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü TÜİK’in açıklayacağı aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Yeni asgari ücretin netleşmesiyle birlikte zam beklentileri daha da yükselirken, özellikle kök maaşı 16.881 TL, 17.000 TL ve 18.000 TL olan emekliler alacakları yeni maaşları merak ediyor. Masadaki zam senaryoları ve olası artış oranları, emeklilerin ocak ayında cebine girecek tutarı şekillendirecek.
“Ocak 2026’da emekli maaşım ne kadar olacak?” sorusu, milyonlarca emeklinin gündeminde ilk sıraya yerleşti. 5 aylık enflasyon farkının belli olması ve asgari ücret artışının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni maaş tabloları netleşmeye başladı. Özellikle 16.881 TL ile 18.000 TL arasında maaş alan emekliler için yüzde 25, 30 ve 35’lik zam senaryoları tek tek hesaplanıyor.
OCAK ZAMMI HESABI BAŞLADI: YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!
2026 Ocak ayında emekliler ve memurlar öncesinde asgari ücret zammı da belli oldu. Yüzde 27 oranında artış alan yeni ücret 28 bin 75 lira oldu. Sırada 6 aylık enflasyon verisi ile ortaya çıkacak emekli ve memur zammı var. Emekliler bu zamana kadar açıklanan oranlarla belli oranda zammı garantiledi. Kasım ayı sonu itibarıyla 5 aylık kümülatif enflasyon %11,21 olarak hesaplandı. Kalan 6. ve son veri ise 5 Ocak Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak ve yüzdeler netleşecek.
EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: İŞTE NETLEŞEN ARTIŞLAR
5 aylık netleşen emekli zammı kapsamında 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya yükselecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
İşte 3'lü zam senaryosunda kritik veriler:
1. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için "yüzde 31 seviyesinde bitireceğiz" şeklinde açıklama yaptı.
2. TCMB aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,17.
3. Memurlar ile 6,5 puanlık farkın refah payı olarak artışa dahil edilmesi ihtimali.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,42 oranında zam alırsa en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 977 TL'ye çıkacak. Yüzde 13,99 oranındaki zamla en düşük emekli maaşı 19.242 TL'ye yükselecek. Yüzde 18,92 ise rakamı 20 bin 74 liraya yükseltiyor.