Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak memur maaş artışı ve yeni açıklanan asgari ücret, sosyal destek ödemelerinde de artışı beraberinde getirecek. Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara her ay düzenli olarak sağlanan yardımlar, yeni katsayılar ve güncel ücretler doğrultusunda yeniden hesaplanacak. Ocak 2026'da sosyal destek ödemeleri ne kadar olacak? SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı güncel tutar

1 /6 SED yardımı 2026 ne kadar? Sosyal destek ödemelerinde 2026 yılına girilirken gözler ocak ayında yapılacak artışlara çevrildi. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı başta olmak üzere 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım maaşı ve diğer düzenli destek ödemeleri memur maaş zammına paralel olarak güncelleniyor.

2 /6 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son verilere göre, kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,87 oranında arttı. Bu oran, son iki yılın en düşük aylık enflasyonu olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 seviyesine çıktı. Önceki aylara ait TÜFE artış oranları şu şekilde gerçekleşti: 2025 Ekim: %2,55 2025 Eylül: %3,23 2025 Ağustos: %2,04 2025 Temmuz: %2,06 Bu veriler doğrultusunda 5 aylık toplam enflasyon yüzde 11,21 olurken, oluşan enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak hesaplandı.













3 /6 2026'DA MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? Memur maaşına yılda 2 kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı doğrultusunda maaş zammı geliyor. 2026 yılının ilk yarısı için belirlenen toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak belirlendi. Bu doğrultuda, kümülatif zam oranı yüzde 17,57'ye ulaştı. Bu zamma ek olarak, 1.000 TL'lik taban aylık artışı da uygulanacak. Kasım ayı verilerine göre güncel zam hesaplaması şöyle:



4 /6 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 11,21

Enflasyon farkı: Yüzde 5,91 Toplu sözleşme zammı: Yüzde 11 Toplam kümülatif artış: Yüzde 17,57





5 /6 2026’DA SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK? 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım maaşı, SED ödemeleri, kıdem tazminatı tavanı Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş zammı oranında artmaktadır.