1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretlerine gelecek zam belli oldu

11:5624/12/2025, Çarşamba
Otoyol ve köprü ücretleri
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine gelecek zammın oranını paylaştı. Bakan Uraloğlu, "Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak" dedi. Otomobiller için 795 TL olan 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri 998 TL’ye çıkması bekleniyor. İşte 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, büyük oranda 'yeniden değerleme oranına' paralel olarak zamların gerçekleşeceğini açıkladı. Yeni yıl ile birlikte köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yapılması beklenen zamlara ilişkin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) ait köprü ve otoyollarda geçiş ücretlerinin yeniden değerleme oranı doğrultusunda yüzde 25,49 oranında artırılacağını açıkladı.

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?

1915 Çanakkale Köprüsü: Yaklaşık 795 TL olarak uygulanıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar olacak?

Otomobiller için 795 TL olan 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretlerinin ise 998 TL’ye çıkması bekleniyor

Türkiye'deki otoyolların yaklaşık yarısının KGM tarafından işletildiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Uraloğlu, şunları kaydetti:

"KGM'nin işlettiği otoyollardan geçiş için alınacak ücreti artırmadaki yaklaşımımız yeniden değerleme oranı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'mız yeniden değerleme oranını yayınladı, artışı o oranda yapmayı öngörüyoruz. Diğer yap-işlet-devret modeliyle yapılan otoyollarda ise sözleşmedeki durumumuza bakacağız. Çünkü onlar doğrudan yabancı para birimleriyle ilişkilendirildiği için ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Yeniden değerleme oranı yine elimizde olacak. Bir de enflasyon geçen seneden bugüne ne oldu, ona bakarız. Ayrıca mutlaka enflasyonun ulaşımı etkileyen miktarı ne kadardır, bunları dikkate alarak bir düzenleme yaparız."

Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin 27 Kasım 2025 tarihli sayısında yayımlanmıştı. Bu kapsamda yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlenmiş ve 2026 yılı itibarıyla vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranı doğrultusunda artacağı belirtilmişti.


