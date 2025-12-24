2026 yılı köprü ve otoyol ücretleri zammı belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine gelecek zammın yeniden değerleme oranında olacağını söyledi. İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti 47 TL’den yaklaşık 59 TL’ye çıkacak. Peki Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? İşte 2026 yılı KGM'ye ait köprü ve otoyol ücretleri.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, büyük oranda 'yeniden değerleme oranına' paralel olarak zamların gerçekleşeceğini açıkladı. Yeni yıl ile birlikte köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yapılması beklenen zamlara ilişkin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) ait köprü ve otoyollarda geçiş ücretlerinin yeniden değerleme oranı doğrultusunda yüzde 25,49 oranında artırılacağını açıkladı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde otomobiller için tek yön geçiş ücreti mevcut 47 TL'den 59 TL'ye yükselecek.
Türkiye'deki otoyolların yaklaşık yarısının KGM tarafından işletildiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları kaydetti:
"KGM'nin işlettiği otoyollardan geçiş için alınacak ücreti artırmadaki yaklaşımımız yeniden değerleme oranı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'mız yeniden değerleme oranını yayınladı, artışı o oranda yapmayı öngörüyoruz. Diğer yap-işlet-devret modeliyle yapılan otoyollarda ise sözleşmedeki durumumuza bakacağız. Çünkü onlar doğrudan yabancı para birimleriyle ilişkilendirildiği için ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Yeniden değerleme oranı yine elimizde olacak. Bir de enflasyon geçen seneden bugüne ne oldu, ona bakarız. Ayrıca mutlaka enflasyonun ulaşımı etkileyen miktarı ne kadardır, bunları dikkate alarak bir düzenleme yaparız."
Yeniden değerleme oranı ne kadar, yüzde kaç?
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin 27 Kasım 2025 tarihli sayısında yayımlanmıştı. Bu kapsamda yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlenmiş ve 2026 yılı itibarıyla vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranı doğrultusunda artacağı belirtilmişti.