Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Sadettin Saran gözaltına alındı

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Sadettin Saran gözaltına alındı

19:3624/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Saran'ın saçtan yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Saran, uyuşturucu kullanmadığını savunmuştu.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 'Uyuşturucu madde temin etme', 'Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak' ve 'Uyuşturucu kullanma' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Saran'ın geceyi İl Jandarma Komutanlığında geçireceği, komutanlıktaki işlemleri sonrası yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli Steven Sadettin Saran hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır."

Fenerbahçe'den açıklama: İnancımız tamdır

Öte yandan Saran'ın gözaltına alınmasına ilişkin Fenerbahçe Kulübü açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır.

Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir.

Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır.

Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir.

Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

#Sadettin Saran
#Fenerbahçe
#Uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji uyardı sıcaklıklar hızla düşecek: İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? İşte tahminler