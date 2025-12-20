Sadettin Saran ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması genişlemeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı iş insanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Saran’ın evinde de arama yapıldı. Saran’ın yurt dışında olduğu, ifadesinin Türkiye’ye dönünce alınacağı öğrenildi.

Öte yandan uyuşturucu soruşturmasında iş adamı Hayyam Garipoğlu’nun oğlu Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu. Garipoğlu'nun yakalanması için Sarıyer'de bir eve düzenlenen baskında değişik tür ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmişti.