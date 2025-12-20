Yeni Şafak
Fenerbahçe'den flaş Sadettin Saran açıklaması

18:4720/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran
Fenerbahçe Kulübü, başkan Sadettin Saran'ın ifadesi alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından resmi siteden bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe, başkan Sadettin Saran'la ilgili açıklama yayınladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:


"Başkanımız Sayın Sadettin Saran, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilmiş, savcılıkta ifade alma sürecinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumundaki işlemleri gerçekleştirilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.


Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."




