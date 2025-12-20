Sadettin Saran için adli kontrol talebi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında yurt dışı çıkış yasağı koyularak adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Adliyeden ayrılan Saran, Eyüpspor - Fenerbahçe maçı için Olimpiyat Stadyumu’na doğru yola çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere düzenenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran 'Şüpheli' sıfatıyla adliyeye ifadeye çağrıldı.
Yaklaşık 3 saat süren ifade işleminin ardından Sadettin Saran, saç ve kan örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Saran, işlemleri gerçekleştirdikten sonra tekrardan İstanbul Adliyesi’ne geldi.
“Uyuşturucu madde temin etmek”, “uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak” ve “uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından hakkında soruşturma açılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran için yurt dışı çıkış yasağı koyularak adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
“Şüpheli Steven Sadettin Saran hakkında uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından yapılan soruşturma kapsamında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir.”
Adliye'den ayrılan başkan Sadettin Saran, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Eyüpspor - Fenerbahçe maçını takip etmek için Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na doğru yola çıktı.