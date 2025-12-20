Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Eyüpspor maçı kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Eyüpspor maçı kadrosuna alınmadı

Tuğçe Erginkoç
16:1220/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesi önemli eksikler var.
Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı öncesi önemli eksikler var.

Süper Lig'de henüz yenilmeyen Fenerbahçe, bugün deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerde yıldız isim, teknik heyet tarafından riske edilmeyerek maç kadrosuna alınmadı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Orta sahanın dinamosu Edson Alvarez, yaşadığı ağrılar nedeniyle Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.


Teknik direktör Domenico Tedesco maç öncesi yaptığı açıklamada, "İki tane sakatlık yaşadık son maçta. Archie ve Edson, bu maçta ve önümüzdeki maçta olmayacaklar ama bizim çok kaliteli oyuncularımız var. Bu maça odaklandık. Oyuncularımdan yüksek efor göstermelerini istedim bu maçta." ifadelerini kullandı.



Sezon başından bu yana Fenerbahçe orta sahasının en kritik ismi haline gelen ve aynı zamanda sarı kart ceza sınırında bulunan Alvarez’in, yoğun fikstür öncesi daha ciddi bir sakatlık yaşamaması adına kadroya alınmadığı öğrenildi.


Fenerbahçe, Eyüpspor karşısına sadece Alvarez değil, birçok önemli isminden yoksun çıkıyor. Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene'nin Afrika Uluslar Kupası'nda olması, Nelson Semedo ve Archie Brown'un sakatlıkları, sarı-lacivertlilerin kadro derinliğini zorluyor.






#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Eyüpspor
#Edson Alvarez
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR 2025: 11. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman onaylanacak? İnfaz düzenlemesi...