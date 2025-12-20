Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Eyüpspor maçı kadrosuna alınmadı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Orta sahanın dinamosu Edson Alvarez, yaşadığı ağrılar nedeniyle Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.





Teknik direktör Domenico Tedesco maç öncesi yaptığı açıklamada, "İki tane sakatlık yaşadık son maçta. Archie ve Edson, bu maçta ve önümüzdeki maçta olmayacaklar ama bizim çok kaliteli oyuncularımız var. Bu maça odaklandık. Oyuncularımdan yüksek efor göstermelerini istedim bu maçta." ifadelerini kullandı.









Sezon başından bu yana Fenerbahçe orta sahasının en kritik ismi haline gelen ve aynı zamanda sarı kart ceza sınırında bulunan Alvarez’in, yoğun fikstür öncesi daha ciddi bir sakatlık yaşamaması adına kadroya alınmadığı öğrenildi.





Fenerbahçe, Eyüpspor karşısına sadece Alvarez değil, birçok önemli isminden yoksun çıkıyor. Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene'nin Afrika Uluslar Kupası'nda olması, Nelson Semedo ve Archie Brown'un sakatlıkları, sarı-lacivertlilerin kadro derinliğini zorluyor.



















