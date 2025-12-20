Yeni Şafak
Veerman Fenerbahçe yolunda! Takas için önerilecek isim belli oldu

15:3620/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Joey Veerman için anlaşma sağlamak üzere. Sarı-lacivertlilerin bu oyuncu için PSV'ye takasta sürpriz bir ismi önereceği bildirildi.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katacağı ilk isim PSV'den Joey Veerman oluyor. Transfer sürecinin detaylarıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Fenerbahçe, PSV ile Joey Veerman'ın transferi için anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin transfer için takasta Sebastian Szymanski'yi de kullanabileceği belirtildi. Ancak Polonyalı yıldızın Portekiz'den de talibi bulunuyor.

Hollanda'ya dönmeye sıcak bakan Sebastian Szymanski için Benfica'nın da devrede olduğu aktarıldı.


Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'den eski öğrencisini takımında görmek istiyor. Benfica'nın da Mourinho'nun isteği doğrultusunda Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

#Fenerbahçe
#Sebastian Szymanski
#Joey Veerman
