Veerman Fenerbahçe yolunda! Takas için önerilecek isim belli oldu

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Fenerbahçe, PSV ile Joey Veerman'ın transferi için anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin transfer için takasta Sebastian Szymanski'yi de kullanabileceği belirtildi. Ancak Polonyalı yıldızın Portekiz'den de talibi bulunuyor.