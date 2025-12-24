MEMUR MAAŞ ZAMMI 2026: Memur maaşlarında hesap değişti! Enflasyon farkı, seyyanen zam ve yeni maaş tablosu

5 aylık enflasyon farkına göre, en düşük memur maaşı 59 bin 376 lira olurken en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 654 TL olacak.

1.000 TL'lik ödemelerin eklenmesi durumunda en düşük memur maaşı 60 bin 376 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 654 liraya yükselecek.