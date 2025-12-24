MEMUR MAAŞ ZAMMI 2026: Memur maaşlarında hesap değişti! Enflasyon farkı, seyyanen zam ve yeni maaş tablosu

2025 yılının sonuna yaklaşılırken, kamu çalışanları ve emeklilerin 2026 yılında alacağı maaş zamları netleşmeye başladı. Toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı ve 1.000 TL’lik seyyanen zam kalemleriyle birlikte memur maaşlarında dikkat çeken artışlar gündeme gelirken, gözler aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi.
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2026 yılı maaş artışları için geri sayım başladı. Toplu sözleşmeden doğan zam oranı, oluşacak enflasyon farkı ve 1.000 TL’lik seyyanen artış maaş tablolarını yeniden şekillendirirken, kesin rakamlar aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek.
SON ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6 aylık enflasyon verisine göre belirlenen emekli ve memur zammında 5 oran açıklandı. Son veri TÜİK tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak ve maaş hesabı netleşecek.
2026 OCAK MEMUR ZAMMI HESAPLAMA
Mevcut verilere göre Ocak 2026 itibarıyla maaşlara yansıyacak kalemler şu şekilde hesaplanıyor:
Kesinleşen 5 Aylık Fark+Toplu Sözleşme Zammı: %17,57
Ek Ödeme: 1000 TL seyyanen zam
5 aylık enflasyon farkına göre, en düşük memur maaşı 59 bin 376 lira olurken en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 654 TL olacak.
1.000 TL'lik ödemelerin eklenmesi durumunda en düşük memur maaşı 60 bin 376 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 654 liraya yükselecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyonu için "yüzde 31 seviyesinde bitireceğiz" şeklinde yaptığı konuşma sonrası enflasyonun yüzde 31 bandında gelmesi halinde toplam zam oranı yüzde 18,70 olacak ve en düşük memur maaşı 50.503 bandından 60.947 TL seviyesine yükselecek.
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi ışığında yüzde 32'lik tahmin gerçekleşirse memur zammı yüzde 19,61 olarak hesaplanacak ve en düşük maaş 61.407 seviyesine gelecek.
TCMB Piyasa Katılımcıları son anketine göre yıl sonu enflasyonu yüzde 31,17 seviyesine gelirse memur maaş zammı yüzde 18,84 olacak ve en düşük maaş 61.018 liraya çıkacak.