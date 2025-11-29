15 TATİL TARİHLERİ 2025: 15 günlük Sömestr (yarıyıl) tatili ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Ara tatilin tamamlanmasının ardından okul zili yeniden çaldı. MEB takvimine göre öğrenciler 17 Kasım Pazartesi günü ders başı yaptı. Sömestr tatili ve karnelerin dağıtım tarihleri ise merak konusu. İşte 2025-2026 yarıyıl tatili detayları…