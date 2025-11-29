15 TATİL TARİHLERİ 2025: 15 günlük Sömestr (yarıyıl) tatili ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

MEB 2025-2026 eğitim öğretim takvimi kapsamında birinci dönem ara tatili sona erdi. Öğrenciler 17 Kasım Pazartesi günü ders başı yaparken, veliler ve öğrenciler şimdi yarıyıl tatilinin tarihlerini araştırıyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak ve karneler hangi gün dağıtılacak?
Ara tatilin tamamlanmasının ardından okul zili yeniden çaldı. MEB takvimine göre öğrenciler 17 Kasım Pazartesi günü ders başı yaptı. Sömestr tatili ve karnelerin dağıtım tarihleri ise merak konusu. İşte 2025-2026 yarıyıl tatili detayları…
15 TATİL NE ZAMAN? (SÖMESTR TATİLİ TARİHLERİ)
MEB takvimine göre 15 günlük yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak.
Ancak tatil 16 Ocak Cuma günü alınacak karnenin ardından tatil başlamış olacak.
Sömestr tatili 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
Hafta sonu tatilinin de ardından ikinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.
ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
İkinci dönem 23 Mart Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.