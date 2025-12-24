MEMUR MAAŞ ZAMMI 2026 SON DURUM: En düşük memur maaşı kaç lira olacak? Polis, öğretmen ve sağlıkçılar için yeni tablo

Asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü 2026 maaş artışlarına çevrildi. Polis, öğretmen, hemşire ve doktorların alacağı zam oranı; enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve aralık ayı TÜFE verilerine göre yeniden şekilleniyor. Peki 2026’da en düşük memur maaşı kaç TL olacak, hangi meslek grubu ne kadar artış alacak? Kritik hesaplamalar ve olası senaryolar netleşmeye başladı.

1 /7 2026 memur maaş zammı tartışmaları hız kazanırken, kamu çalışanlarının gözü 5 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye’de memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, yılda iki kez açıklanan enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı esas alınarak belirleniyor. Polis, öğretmen, hemşire ve doktor maaşları bu hesaplamaların merkezinde yer alıyor.

2 /7 Mevcut verilerle oluşan zam oranı Kasım ayı itibarıyla açıklanan enflasyon rakamlarına göre, beş aylık enflasyon farkı yüzde 5,91 seviyesinde oluştu. Buna yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde, memur ve memur emeklileri için kümülatif artış yüzde 17,57’ye ulaştı. Bu artışa ek olarak 1.000 liralık taban aylık düzenlemesi de maaşlara yansıtılıyor.

3 /7 En düşük memur maaşı hesabı Kasım ayı enflasyonuna dayalı hesaplamaya göre halen 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşının, zam sonrası 60 bin 366 liraya yükselmesi bekleniyor. Aynı hesaplama memur emeklileri için yapıldığında, en düşük emekli aylığı 27 bin 651 lira seviyesinde öngörülüyor.

4 /7 Aralık enflasyonu tahmini tabloyu değiştirdi Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yer alan öngörülere göre aralık ayı TÜFE artışının yüzde 1,08 olması halinde, altı aylık toplam enflasyon yüzde 12,40’a çıkacak. Bu senaryoda enflasyon farkı yüzde 7,05 olarak hesaplanırken, toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış oranı yüzde 18,83’e yükselecek.

5 /7 Meslek meslek 2026 maaş beklentileri Tahminlerin gerçekleşmesi durumunda; öğretmen, polis, hemşire ve doktor maaşlarında dikkat çekici artışlar öngörülüyor. Uzman öğretmen maaşının 81 bin lirayı aşması, polis memurunun 81 bin 900 liraya yaklaşması, uzman doktor maaşının ise 150 bin lira bandına çıkması bekleniyor. Hesaplamalar, iki çocuklu ve eşi çalışmayan memurlar esas alınarak yapıldı.

6 /7 OLASI ZAMLI MAAŞLAR Toplam enflasyon: %12.40 6 aylık oluşan enflasyon farkı: %%7.05 Toplu sözleşme zammı: %11 Toplam kümülatif zam: %18,83

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) – 1/4 76.659,00 TL → 91.101,56 TL → 92.101,56 TL Memur (Üniversite Mezunu) – 9/1 52.617,00 TL → 62.530,04 TL → 63.530,04 TL Uzman Öğretmen – 1/4 67.766,00 TL → 80.533,11 TL → 81.533,11 TL Öğretmen – 1/4 61.146,00 TL → 72.665,91 TL → 73.665,91 TL Başkomiser – 3/1 74.490,00 TL → 88.523,92 TL → 89.523,92 TL Polis Memuru – 8/1 68.084,00 TL → 80.911,03 TL → 81.911,03 TL Uzman Doktor – 1/4 126.119,00 TL → 149.879,82 TL → 150.879,82 TL Hemşire (Üniversite Mezunu) – 5/1 61.759,00 TL → 73.394,40 TL → 74.394,40 TL Mühendis – 1/4 78.200,00 TL → 92.932,88 TL → 93.932,88 TL Teknisyen (Lise Mezunu) – 11/1 54.547,00 TL → 64.823,65 TL → 65.823,65 TL Profesör – 1/4 111.348,00 TL → 132.325,96 TL → 133.325,96 TL Araştırma Görevlisi – 7/1 73.792,00 TL → 87.694,41 TL → 88.694,41 TL Vaiz – 1/4 63.916,00 TL → 75.957,77 TL → 76.957,77 TL Avukat – 1/4 73.515,00 TL → 87.365,23 TL → 88.365,23 TL

Not: Maaşlar, iki çocuklu ve eşi çalışmayan memurlar esas alınarak hesaplanmıştır.