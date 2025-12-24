Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 23 Aralık gecesinden başlayarak 24 Aralık sabah ve öğle saatlerine kadar sürecek olan kesintilerin detaylarını paylaştı. Çamlıdere Barajı’ndaki kapasite artırıcı çalışmalar ve artan su tüketimi nedeniyle şebekede zorunlu kısıtlamalara gidildi. Su kesintisi yaşanacak ilçeler arasında Kazan, Etimesgut, Pursaklar, Çankaya başta olmak üzere ilçe ve mahalleler etkilenecek. Peki sular ne zaman saat kaçta gelecek?