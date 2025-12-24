Ankara su kesintisi ile ilgili son dakika gelişmeleri, 24 Aralık sabahı başkentli vatandaşların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, belirli saatler arasında Çankaya, Gölbaşı, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Pursaklar ve Altındağ ilçelerinin bazı mahallelerde su kesintisi yaşanabileceğini bildirdi. İşte 24 Aralık Ankara su kesintisi listesi ve ilçe ilçe su veriliş saatleri.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 23 Aralık gecesinden başlayarak 24 Aralık sabah ve öğle saatlerine kadar sürecek olan kesintilerin detaylarını paylaştı. Çamlıdere Barajı’ndaki kapasite artırıcı çalışmalar ve artan su tüketimi nedeniyle şebekede zorunlu kısıtlamalara gidildi. Su kesintisi yaşanacak ilçeler arasında Kazan, Etimesgut, Pursaklar, Çankaya başta olmak üzere ilçe ve mahalleler etkilenecek. Peki sular ne zaman saat kaçta gelecek?
KAZAN
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 24.12.2025 08:30:00
Tamir Tarihi: 24.12.2025 17:30:00
Bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, 24.12.2025-24.12.2025 tarihinde ..saray mahallesinde 08.30 – 17.30 saatleri arasında planlı ve geçici bir su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi bağlı cadde ve sokaklar.
ETİMESGUT
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 23.12.2025 14:20:00
Tamir Tarihi: 24.12.2025 12:00:00
Bağlıca Mahallesi , Yeni Bağlıca mahallesi 14:20 ile 02:00 saatleri arasında su basıncında geçici olarak düşüş yaşanabilecektir.
Etkilenen Yerler: BAĞLICA MAHALLESİ , YENİ BAĞLICA MAHALLESİ, ATAKENT MAHALLESİ ,ELVAN MAHALLESİ, AYYILDIZ MAHALLESİ GENELİ
PURSAKLAR
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 23.12.2025 15:50:00
Tamir Tarihi: 24.12.2025 02:00:00
Etkilenen Yerler: Tevfik İleri Mahallesi Yunus Emre Mahallesi Merkez Mahallesi Fatih Mahallesi Ayyıldız Mahallesi Mimar Sinan Mahallesi.
ÇANKAYA
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 23.12.2025 22:00:00
Tamir Tarihi: 24.12.2025 10:00:00
23 Aralık 2025 saat 23.00 ile 24 Aralık 2025 saat 10.00 arasında, Ümit, Mutlukent, Beytepe, Ahmet Taner Kışlalı, Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Konutkent, Yaşamkent, Dodurga, Üniversiteliler, İşçi Blokları, Çiğdem, Mustafa Kemal, Kızılırmak, Ahlatlıbel, Söğütözü, Çukurambar mahallelerinde zaman zaman kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.
Etkilenen Yerler: Ümit, Mutlukent, Beytepe, Ahmet Taner Kışlalı, Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Konutkent, Yaşamkent, Dodurga, Üniversiteliler, İşçi Blokları, Çiğdem, Mustafa Kemal, Kızılırmak, Ahlatlıbel, Söğütözü, Çukurambar mahalleleri.
GÖLBAŞI
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 23.12.2025 23:00:00
Tamir Tarihi: 24.12.2025 10:00:00
23 Aralık 2025 saat 23.00 ile 24 Aralık 2025 saat 10.00 arasında Kızılcaşar, İncek, Taşpınar, Tulumtaş, Gazi Osman Paşa, Karşıyaka, Hacılar, Hacı Hasan, Ballıkpınar, Yavrucuk, Hacı Muratlı, Gökçehöyük, İkizce, Şafak, Seğmenler, Eymir, Yaylabağ, Bahçelievler, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Koparan, Hallaçlı, Karagedik Aydın ve Karagedik Ercan mahallelerinde zaman zaman kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.
Etkilenen Yerler: Kızılcaşar, İncek, Taşpınar, Tulumtaş, Gazi Osman Paşa, Karşıyaka, Hacılar, Hacı Hasan, Ballıkpınar, Yavrucuk, Hacı Muratlı, Gökçehöyük, İkizce, Şafak, Seğmenler, Eymir, Yaylabağ, Bahçelievler, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Koparan, Hallaçlı, Karagedik Aydın ve Karagedik Ercan.
POLATLI
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 24.12.2025 08:20:00
Tamir Tarihi: 24.12.2025 22:00:00
24.12.2025 08:20 Tamir Tarihi: 24.12.2025 22:00 Değerli abonelerimiz Şehitlik mahallesi ve Gazi Mah. Bir Bölümüne Şehitlikkaşı Cad. bulunan dağıtım şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 08:20 ile 22:00 saatleri arasında su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Şehitlik Mah ve Gazi Mah Birkısım.
AKYURT
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 24.12.2025 09:00:00
Tamir Tarihi: 24.12.2025 16:00:00
Akyurt Balıkhisar Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi içerisinde yeni hat bağlantısı yapılacağından dolayı su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Balıkhisar Mahallesi.