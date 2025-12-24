Green Card başvuruları iptal mi edildi? Yeşil kart başvurusu alınmayacak mı? ABD’den kritik DV kararı

Seyahat yasağı genişletildi

Beyaz Saray, seyahat yasağı uygulanan ülke listesinin genişletildiğini açıkladı. Daha önce 12 ülkeyi kapsayan tam giriş yasağına beş ülke daha eklenirken, bazı ülkeler için de kısıtlamalar devam ediyor. Bu kararlar, Green Card ve diğer göçmenlik başvurularını da doğrudan etkiliyor.