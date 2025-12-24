Yeni Şafak
Green Card başvuruları iptal mi edildi? Yeşil kart başvurusu alınmayacak mı? ABD'den kritik DV kararı

22:09 24/12/2025, Çarşamba
ABD’de milyonlarca kişinin takip ettiği Green Card (DV) programı, İç Güvenlik Bakanlığı’nın kararıyla askıya alındı. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, karara gerekçe olarak Aralık ayında Brown Üniversitesi’nde yaşanan silahlı saldırıyı gösterdi. Trump yönetiminin talimatıyla alınan adım, göç politikalarında yeni bir dönemin sinyali olarak yorumlanıyor.

ABD’nin Çeşitlilik Vizesi (DV) olarak bilinen Green Card programı, Washington’dan gelen açıklamalarla yeniden gündeme geldi. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, program kapsamında yapılan başvuruların durdurulduğunu duyurdu. Açıklamada, güvenlik risklerinin öncelik haline geldiği vurgulandı.

Green Card programı durduruldu mu?

Noem, kararın ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla alındığını belirterek, DV programının askıya alındığını açıkladı. Normal şartlarda her yıl kura yöntemiyle yaklaşık 50 bin kişiye sürekli ikamet hakkı tanıyan sistem, bu yıl ekim ayında başlaması beklenen başvuruların gecikmesiyle zaten tartışma konusuydu.

Saldırı sonrası güvenlik vurgusu

İç Güvenlik Bakanı, 13 Aralık’ta ABD’nin Rhode Island eyaletinde bulunan Brown University kampüsünde yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı işaret etti. Saldırganın geçmişte DV programı aracılığıyla ABD’ye giriş yapmış olması, programın güvenlik boyutunun yeniden ele alınmasına neden oldu.

USCIS’e doğrudan talimat

Noem, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ne (USCIS) DV programının derhal durdurulması yönünde talimat verdiğini duyurdu. Trump’ın önceki yıllarda da benzer saldırılar sonrası göçmenlik sistemini sertleştirme çağrısı yaptığı hatırlatıldı.

Göç politikasında sertleşme süreci

Kasım ayı sonunda Washington’da yaşanan bir başka saldırının ardından Trump yönetimi göç politikalarını daha da sıkılaştırdı. Bu kapsamda, “yüksek riskli” olarak tanımlanan ülkelerden gelen başvuruların askıya alınacağı ve daha önce verilmiş Green Card’ların da incelemeye alınacağı bildirildi.

Seyahat yasağı genişletildi

Beyaz Saray, seyahat yasağı uygulanan ülke listesinin genişletildiğini açıkladı. Daha önce 12 ülkeyi kapsayan tam giriş yasağına beş ülke daha eklenirken, bazı ülkeler için de kısıtlamalar devam ediyor. Bu kararlar, Green Card ve diğer göçmenlik başvurularını da doğrudan etkiliyor.

Yasak; Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşları için geçerliydi. Kısıtlı erişim ise Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarını kapsıyordu.


