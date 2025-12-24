Yeni Şafak
Bugün kandil mi, ne kandili? Üç aylar başladı mı? Diyanet takvimi kandil tarihleri

23:1124/12/2025, Çarşamba
Regaip Kandili 25 Aralık Cuma günü idrak edilecek.
Üç ayların başlamasıyla birlikte “bugün kandil mi” sorusu yeniden gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre Regaip Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe gecesi idrak edilecek. Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin tarihleri de netleşti. İşte 2025 ve 2026 kandil günlerine dair ayrıntılar.

Türkiye’de ve İslam dünyasında üç ayların başlamasıyla birlikte kandil gecelerine ilişkin aramalar hız kazandı. Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe gecesi idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre bu gece, Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan geceye denk geliyor.


BUGÜN KANDİL Mİ, 25 ARALIK NE KANDİLİ?

Regaip Kandili 2025 yılı içerisinde 25 Aralık 2025 Perşembe idrak edilecek. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.


Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'de savaşın yasaklandığı aylardan birinin de recep olduğunu hatırlattı.


Peygamberin belirli bir gün belirtmeden recep ayında oruç tuttuğuna dair rivayetlerin bulunduğunu aktaran Tiryaki, "Recep ayı, gerek manevi bir iklimin yaklaşması gerekse içerisinde Regaip ve Miraç gecelerini de barındırması sebebiyle Müslümanlar için şükür ve sevinç kaynağıdır." ifadesini kullandı.


Üç ayların, Müslümanların inanç, ibadet, ahlak ve sosyal sorumluluk alanlarında bütüncül bir yenilenmeye yöneldiği müstesna bir dönem olduğunu vurgulayan Tiryaki, şunları kaydetti:


"Regaip gecesiyle başlayan üç aylar, ramazanın rahmet ikliminde kemale erer. Bu zaman dilimini en verimli şekilde değerlendirmek, düzenli ibadet, bilinçli tefekkür, ahlaki hassasiyet ve toplumsal dayanışmayı artırmayı gerektirir. Böylece üç aylar, takvayı merkezine alan bir hayatın inşası için güçlü bir zemin haline gelir."

DİYANET 2026 KANDİL GÜNLERİ LİSTESİ

Regaip Kandili:25 Aralık 2026 Perşembe

Miraç Kandili:15 Ocak 2026 Perşembe

Berat Kandili:2 Şubat 2026 Pazartesi

Kadir Gecesi:16 Mart 2026 Pazartesi

