İstanbul'da bugün hangi ilçelerde kesintiler yaşanacak? İşte 24 Aralık 2025 İSKİ su kesintisi listesi

09:1924/12/2025, الأربعاء
G: 24/12/2025, الأربعاء
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un bazı ileçelerinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. İstanbul'un çeşitli ilçe ve mahallerine, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geçici süreyle su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 24 Aralık 2025 İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme geldi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında birkaç ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 24 Aralık 2025 İSKİ planlı su kesintileri...

HANGİ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.


İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI


