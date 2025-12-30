Şırnak'ta TOKİ kura çekilişi, 500 bin sosyal konut projesinin önemli bir parçası olarak büyük ilgi görüyor. TOKİ'nin Youtube kanalından canlı olarak izlenebilen bu kura çekilişi, konut sahiplerinin belirlenmesinde büyük rol oynuyor. Şırnak'ta yapılacak olan kura çekilişiyle birlikte, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında belirlenen hak sahipleri, evlerine kavuşma yolunda önemli bir adım atacak. Şırnak'taki TOKİ kura çekilişiyle ilgili gelişmeleri takip etmek isteyenler, TOKİ Youtube kanalını izleyerek canlı yayınlara katılabilirler. Peki Şırnak TOKİ kurası ne zaman çekilecek? İşte Şırnak TOKİ sosyal konut kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Şırnak'ta TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişi yapılacak. TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi için yapılan kura çekilişi, Şırnak'ta büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Şırnak'taki hak sahipleri, TOKİ Youtube canlı yayını üzerinden kura çekilişini izleyebilecek. 500 bin sosyal konut projesinin Şırnak kura sonuçları, başvuru yapan vatandaşların merakla beklediği anı oluşturuyor. Kura çekilişinin ardından hak sahipleri, evlerine kavuşacakları tarihi heyecanla bekliyor.
Şırnak TOKİ sosyal konut kura çekiliş ne zaman, saat kaçta?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Şırnak merkezde 300, Beytüşşebab'ta 90, Çizre'de 200, Güçlükonak'ta 79, İdil'de 500, Silopi'de 300 ve Uludere'de 23 olmak üzere toplam 1.492 konut inşaat edecek. Şırnak kura çekimi ise 30 Aralık 2025 Salı günü 15 Temmuz Kongre Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirmesi bekleniyor. TOKİ tarafından kuraya katılacak olan vatandaşların isim listesi açıklandı.
TOKİ ŞIRNAK KURA ÇEKİMİ KAZANANLRIN İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
Şırnak TOKİ kura çekimine katılacak vatandaşlar belli oldu. İşte TOKİ Şırnak konut kurasına katılacaklar ve başvurusu reddedilenlerin isim listesi.
TOKİ ŞIRNAK KURA ÇEKİMİ KAÇ KİŞİ KATILACAK?
TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan 1.492 konutun kura çekimine 11 bin 55 vatandaş katılım sağlayacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.