Regaib Kandili mesajları ve sözleri. 2025 yılı Regaip Kandili, 25 Aralık Ocak Perşembe günü idrak edilecek ve üç ayların başlangıcı olarak manevi bir atmosfer sunacak. Bu özel gece için sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz dualı, kısa, uzun, yeni, hayırlı kandiller mesajları seçeneklerini derledik. Resimli kandil mesajları bu noktada en çok tercih edilenler arasında. Regaip Kandili için en güzel ve yeni kandil mesajlarından beğendiklerinizi seçerek mesaj yoluyla ya da sosyal medya üzerinden paylaşabilirsiniz.

1 /10 En güzel, ayet ve hadis içerikli, resimli Regaip kandilimesajları ve sözleri, WhatsApp ve İnstagram için Regaip kandili mesaj örnekleri

2 /10

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

"Duaların semaya yükseldiği, kalplerin arındığı bu mübarek gecede tüm sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir kandil geçirmenizi dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun."



3 /10 Gecenin karanlığında dualarınız yıldız gibi parlasın, tüm dilekleriniz rahmetle kabul olsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Gül bahçesine girenler, gül olmasa da gül gibi kokar. Kâinatın en güzel gülünün kokusu üzerinize dolsun. Hayırlı Kandiller.

4 /10 "Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek gecede, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dilerim. Regaip Kandiliniz kutlu olsun."

5 /10 Bu mübarek gecede Allah'tan, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür dilerim. Dualarınız kabul olsun. Hayırlı kandiller!"

6 /10 "Regaip Kandili, kalplerimizi birleştiren, sevgimizi ve inancımızı güçlendiren bir gece olsun. Dualarda buluşmak dileğiyle."

7 /10 Sofranız bereketli, kalbiniz huzurlu, dualarınız kabul olsun. Regaip Kandiliniz hayırlara vesile olsun.

Bin damla sevgi dolsun gönlünüze, bin mutluluk sarsın hayatınızı. Her dileğiniz güzelliklerle buluşsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

8 /10 "Kalplerin dualarla buluştuğu bu özel gecede, sevgi ve huzurun daim olsun. Regaip Kandiliniz hayırlara vesile olsun."

9 /10 "Regaip Kandili, rahmet ve bereketin kapılarının sonuna kadar açıldığı bir gecedir. Dualarınız kabul, gönlünüz ferah olsun. Hayırlı kandiller!"