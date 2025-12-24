Tarım Kredi'de 2025'in son kampanyası duyuruldu: 23-31 Aralık Tarım Kredi indirimli ürünler listesi

Yıl sonu alışverişi hız kazanırken Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketleri’nden vatandaşları sevindirecek yeni bir kampanya haberi geldi. 20–31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerle; un, yağ, şeker, bakliyat başta olmak üzere pek çok temel gıda ürünü daha uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde de dikkat çeken indirimler yer alıyor.