Tarım Kredi'de 2025'in son kampanyası duyuruldu: 23-31 Aralık Tarım Kredi indirimli ürünler listesi

Tarım Kredi'de 2025'in son kampanyası duyuruldu: 23-31 Aralık Tarım Kredi indirimli ürünler listesi

11:5324/12/2025, Çarşamba
Yeni yıl öncesinde artan alışveriş hareketliliğiyle birlikte Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketleri, 20–31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kampanyasını duyurdu. Temel gıda ürünlerinden temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün grubunu kapsayan kampanya, özellikle bütçesini korumak isteyen vatandaşların dikkatini çekti. Uygun fiyatlı ürünler raflardaki yerini alırken, kampanya detayları da merak konusu oldu.

Yıl sonu alışverişi hız kazanırken Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketleri’nden vatandaşları sevindirecek yeni bir kampanya haberi geldi. 20–31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerle; un, yağ, şeker, bakliyat başta olmak üzere pek çok temel gıda ürünü daha uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde de dikkat çeken indirimler yer alıyor.

#Tarım Kredi
#Tarım Kredi Kooperatif
#indirimli ürün kataloğu
