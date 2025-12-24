Tarım Kredi'de 2025'in son kampanyası duyuruldu: 23-31 Aralık Tarım Kredi indirimli ürünler listesi

Yeni yıl öncesinde artan alışveriş hareketliliğiyle birlikte Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketleri, 20–31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kampanyasını duyurdu. Temel gıda ürünlerinden temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün grubunu kapsayan kampanya, özellikle bütçesini korumak isteyen vatandaşların dikkatini çekti. Uygun fiyatlı ürünler raflardaki yerini alırken, kampanya detayları da merak konusu oldu.
TARIM KREDİ AKTÜELDE 31 ARALIK'A KADAR GEÇERLİ İNDİRİMLER!
