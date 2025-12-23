TÜİK ENFLASYON VERİLERİ ARALIK 2025: Enflasyon ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı ne olacak?





Beş aylık gerçekleşmelere göre maaş artışları

Şu ana kadar açıklanan verilere göre, 2025’in ilk beş aylık döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 11,20 seviyesinde oluştu. Memur maaşları ve memur emeklileri açısından ise beş aylık enflasyon farkı yüzde 5,90 olarak hesaplandı. Nihai oran, Aralık verisinin eklenmesiyle kesinleşecek.



