TÜİK ENFLASYON VERİLERİ ARALIK 2025: Enflasyon ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı ne olacak?

Türkiye’de milyonlarca memur ve emeklinin maaş artışını belirleyecek Aralık ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak rakamlarla birlikte 2025’in ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek. Böylece 2026 yılında geçerli olacak memur ve emekli zam oranları da netleşmiş olacak.
Türkiye ekonomisinin yakından izlediği Aralık 2025 enflasyon verileri, maaş artışları açısından kritik bir eşik olarak görülüyor. Yılın son enflasyon rakamları, hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur ve memur emeklileri için uygulanacak zam oranlarının belirlenmesinde belirleyici olacak.
Aralık enflasyon verileri hangi gün açıklanacak?
Enflasyon rakamları normal şartlarda her ayın 3’ünde ilan ediliyor. Ancak 3 Ocak 2026’nın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, Aralık ayı enflasyonu 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşılacak. Bu açıklamayla birlikte 6 aylık enflasyon farkı da resmileşecek.
Beş aylık gerçekleşmelere göre maaş artışları
Şu ana kadar açıklanan verilere göre, 2025’in ilk beş aylık döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 11,20 seviyesinde oluştu. Memur maaşları ve memur emeklileri açısından ise beş aylık enflasyon farkı yüzde 5,90 olarak hesaplandı. Nihai oran, Aralık verisinin eklenmesiyle kesinleşecek.
Altı aylık fark ve 2026 zamları
Altı aylık enflasyon farkı, 5 Ocak 2026’da açıklanacak Aralık verisiyle birlikte netlik kazanacak. Böylece 2026 yılında uygulanacak maaş zamları, yasal çerçeve doğrultusunda belirlenmiş olacak.
Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin beklentileri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, son Enflasyon Raporu’nda 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 31-33 aralığında gerçekleşmesini beklediğini duyurdu. 2026 yılı sonu için ise tahminler yüzde 13-19 bandına işaret ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı değerlendirmelerde 2026’da dezenflasyon sürecinin devam edeceğini vurgulayarak, kira ve eğitim gibi kalemlerde aşağı yönlü eğilimin güçlendiğine dikkat çekti.