Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği asgari ücret maratonunda kritik haftaya girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk iki toplantısının ardından, zam oranının ilk kez masaya geleceği üçüncü toplantının tarihi netleşti. Gözler şimdi 2026 yılı boyunca geçerli olacak yeni asgari ücretin açıklanacağı saate çevrildi.
Asgari ücret görüşmelerinde düğümün çözülmesi beklenen üçüncü toplantı için geri sayım başladı. İlk iki toplantıdan rakam çıkmazken, hükümet ve işveren temsilcilerinin katılacağı kritik buluşmada 2026 asgari ücreti için net rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET 2026 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
2026 yılında geçerli olacak olan asgari ücretin 3. toplantısı bugün saat 18.00'da yapılacak. Yapılacak olan 3. toplantıya hükümet kanadından 5 temsilci, işveren tarafından da beş temsilci katılacak. Belirlenecek olan yeni asgari ücret zammının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanması bekleniyor.
YENİ ASGARİ ÜCRETLE BİRÇOK KALEM DEĞİŞECEK
Yeni Asgari ücret birçok ödeme kalemini de etkileyecek. Evde bakım maaşı, staj ücreti ve genel sağlık sigortası primi etkilenecek kalemler arasında yer alıyor. Yeni ücretler 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintilerle birlikte net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
ASGARİ ÜCRET GEÇEN SENE NE ZAMAN AÇIKLANDI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini 24 Aralık tarihinde açıklamıştı.