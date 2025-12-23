İŞSİZLİK MAAŞI 2026: İşsizlik maaşı 2026 ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?





İşsizlik maaşı alma şartları

İşsizlik maaşı almak için öncelikle belirli kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar arasında en önemlisi, kişinin kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmasıdır.





Ayrıca, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün boyunca sigortalı olarak çalışmış olmak ve son üç yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödemiş olmak gerekmektedir. İŞKUR’a başvuru, işsizlik sigortası primi ödeme koşulunu sağladıktan sonra, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde yapılmalıdır.