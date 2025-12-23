Yeni Şafak
İŞSİZLİK MAAŞI 2026: İşsizlik maaşı 2026 ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?

İŞSİZLİK MAAŞI 2026: İşsizlik maaşı 2026 ne kadar oldu, yüzde kaç arttı?

23/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
Türkiye'de işsizlik maaşları 2026 yılı için, belirlenen yeni asgari ücretle birlikte güncellendi. İşsizlik maaşının süresi ve tutarı, ödenen prim gün sayısına göre değişiyor. Peki işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte 2026'da geçerli olacak işsizlik maaşı tutarı ve gerekli şartlar ile başvuru süreci hakkında bilmeniz gereken her şey.

2026 yılı için işsizlik maaşı, Türkiye'deki yeni asgari ücret artışıyla birlikte yeniden belirlendi. Çalışanlar, işsizlik sigortası primi ödeyerek, işsiz kaldıkları dönemde asgari seviyede geçimlerini sağlayabilecekleri bir destek alabiliyor. Peki, işsizlik maaşı almak için hangi şartların sağlanması gerekiyor ve başvuru nasıl yapılır?

2026 İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

Asgari ücretin belli olmasının ardından, işsizlik maaşı tutarı da netleşmiş oldu. Buna göre,


İşsizlik Maaşı (En Düşük)

Zam Öncesi: ₺10.323,00

Zam Sonrası: ₺13.110,21


İşsizlik Maaşı (En Yüksek)

Zam Öncesi: ₺20.646,00

Zam Sonrası: ₺26.220,42






İşsizlik maaşı alma şartları

İşsizlik maaşı almak için öncelikle belirli kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar arasında en önemlisi, kişinin kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmasıdır.


Ayrıca, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün boyunca sigortalı olarak çalışmış olmak ve son üç yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödemiş olmak gerekmektedir. İŞKUR’a başvuru, işsizlik sigortası primi ödeme koşulunu sağladıktan sonra, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde yapılmalıdır.


İşsizlik maaşının süresi ve tutarı

2026 yılına ait işsizlik maaşı, sigortalı çalışanların ödedikleri prim gün sayısına göre değişiyor. 600 gün prim ödemiş bir çalışan, 180 gün süresince işsizlik maaşı alabilirken, 900 gün prim ödemiş bir çalışan, 240 gün işsizlik maaşı alabilmektedir. En fazla ödenen süre ise 1080 gün prim ödeyen çalışanlar için 300 gündür. Maaş miktarı ise asgari ücretle orantılı olarak belirleniyor.



Başvuru süreci ve İŞKUR'a başvuru yöntemleri

İşsizlik maaşı alabilmek için, işten ayrıldıktan sonra en geç 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmak gerekmektedir. Başvuru işlemi, İŞKUR'un internet sitesi üzerinden ya da bizzat bir İŞKUR şubesine gidilerek yapılabilir. Ayrıca, başvuru işleminin vekâletle yapılması mümkün değildir; başvuru sahibinin şahsen başvurması gerekmektedir.



Kimler işsizlik maaşı alabilir?

İşsizlik maaşı almak için işten çıkış nedeni önemlidir. İstifa eden ya da deneme süresi nedeniyle işten ayrılanlar işsizlik maaşı alamazken, işveren tarafından haklı sebeplerle feshedilmeyen iş sözleşmesi, toplu işçi çıkarma ya da işyerinin kapanması gibi durumlar işsizlik maaşı alınmasına olanak tanır. Ayrıca, askerlik, hastalık ve diğer bazı özel durumlar da işsizlik maaşı almaya hak kazandırabilir.


