Özgün
Özgün Haberler
31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Kurumların çalışma durumu netleşti

31 Aralık 2025 Çarşamba günü yaklaşırken, kamu kurumları ve özel sektörde işlemi olan milyonlarca kişi çalışma düzenini araştırıyor. Yılbaşı öncesinde “31 Aralık tatil mi, yarım gün mü?” sorusu gündemdeki yerini korurken; okulların, bankaların, sağlık kurumlarının ve kargo şirketlerinin o gün nasıl çalışacağına ilişkin resmi takvim netlik kazandı.

31 Aralık 2025 tarihiyle birlikte yılın son mesai günü için araştırmalar hız kazandı. Türkiye genelinde vatandaşlar, yılbaşı öncesi resmi kurumlarda işlerini planlamak isterken, söz konusu tarihin tatil kapsamına girip girmediği merak ediliyor. Mevzuata göre 31 Aralık, resmi tatil statüsünde yer almıyor ve normal iş günü olarak uygulanıyor.


31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 31 Aralık günü için herhangi bir yarım gün ya da resmi tatil düzenlemesi bulunmuyor. Bu nedenle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, kamu kurumları ve özel sektör için olağan çalışma günü olarak takvimde yer alıyor. Mesai saatlerinde herhangi bir değişiklik uygulanmıyor.


31 Aralık'ta okullar açık mı, eğitim devam ediyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yıllık çalışma takvimine göre 31 Aralık’ta okullarda eğitime ara verilmiyor. İlkokuldan liseye, üniversiteler dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında dersler planlandığı şekilde devam ediyor. Öğrenciler için yoklama ve sınav uygulamalarında da herhangi bir istisna bulunmuyor.


Bankalar ve Borsa İstanbul çalışıyor mu?

Finansal işlemler açısından da 31 Aralık normal mesai günü olarak kabul ediliyor. Türkiye genelindeki bankalar, şubelerinde tam gün hizmet vermeyi sürdürüyor. Aynı şekilde Borsa İstanbul’da işlemler, seans saatlerine uygun biçimde kesintisiz olarak gerçekleştiriliyor.


Hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler

Sağlık hizmetlerinde 31 Aralık için özel bir uygulama söz konusu değil. Devlet ve özel hastanelerde poliklinikler açık olacak, aile sağlığı merkezleri normal mesai düzeninde çalışacak. Eczaneler ise gündüz saatlerinde açık olurken, gece saatlerinden itibaren nöbetçi eczane sistemine geçilecek.


Kargolar dağıtım yapacak mı?

Yılbaşı öncesinde yoğunluk yaşayan kargo firmaları, 31 Aralık günü gönderi kabulü ve dağıtım faaliyetlerini sürdürecek. Resmi tatil kapsamında olmadığı için kargo şirketleri tam gün hizmet vermeye devam edecek.


1 Ocak resmi tatil kapsamında

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Perşembe ise resmi tatil olarak uygulanıyor. Bu tarihte kamu kurumları, bankalar ve okullar kapalı olacak; sağlık hizmetleri ise nöbet sistemiyle sürdürülecek.

