Kıdem tazminatı 2026: Kıdem tazminatı tabanı ne kadar oldu? Artış belli oldu

Milyonlarca çalışan için önemli bir rakam daha ortaya çıktı. Yeni asgari ücret tutarının belli olmasının ardından kıdem tazminatı tabanı da netleşti. İşte 2026 yılı kıdem tazminatı taban fiyatı ve detaylı bilgiler.
2026 yılı için beklenen asgari ücret artışı ve kıdem tazminatı tabanı, milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı asgari ücretinin yüzde 27 oranında artışla 28 bin 75 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Bu artış, işçilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedeflerken, birçok ödeme ve ücretin de değişmesine neden olacak.
2026 yılı kıdem tazminatı tabanı ne kadar oldu?
2026 Asgari ücretin detayları
2026 yılında geçerli olacak asgari ücret, yüzde 27 oranında bir artışla 28 bin 75 TL seviyesine yükseldi. Asgari ücret, pek çok ödeme ve ücretin değişmesine neden olurken, kıdem tazminatını da etkiledi.
Bakan Işıkhan'dan açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı için net asgari ücreti 28 bin 75 TL olarak belirlediklerini duyurdu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından açıklama yapan Işıkhan, "Yapılan artışlarla vatandaşımızın yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetin, tüm ekonomik zorluklara rağmen Türkiye'yi büyütme ve vatandaşlara refah sağlama amacını sürdürdüğünü vurgulayan Işıkhan, bu süreçte sosyal diyaloğun önemine de değindi.
Yeni kıdem tazminatı ve asgari ücret artışları ile ilgili yapılan düzenlemeler, özellikle çalışanlar ve işverenler arasında dengeyi gözeterek alınan kararlarla dikkat çekiyor.
Kıdem tazminatı tavanı belli oldu mu?
Kıdem tazminatı tabanı asgari brüt ücret üzerinden belirlenirken, kıdem tazminatında tavan tutar ise memur maaş katsayısına göre değişkenlik gösteriyor. Ocak ayının ilk haftasında aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarına yapılacak artış da netleşecek. Mevcutta 53.919,68 TL olan kıdem tazminatı tavanı da memur maaşlarının belli olmasının ardından netleşecek.