Kıdem tazminatı 2026: Kıdem tazminatı tabanı ne kadar oldu? Artış belli oldu

2026 yılı için beklenen asgari ücret artışı ve kıdem tazminatı tabanı, milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı asgari ücretinin yüzde 27 oranında artışla 28 bin 75 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Bu artış, işçilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedeflerken, birçok ödeme ve ücretin de değişmesine neden olacak.





2026 yılı kıdem tazminatı tabanı ne kadar oldu?

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından kıdem tazminatında da değişiklik oldu. 2026 yılı itibarıyla işten ayrılacak çalışanlara, emekli olacaklara veya diğer sebeplerle işten ayrılanlara en az 33 bin 30 TL kıdem tazminatı ödenecek. Ayrıca, kıdem tazminatında tavan oranı ise memur maaş zammına bağlı olarak belirlenecek.





2026 Asgari ücretin detayları

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret, yüzde 27 oranında bir artışla 28 bin 75 TL seviyesine yükseldi. Asgari ücret, pek çok ödeme ve ücretin değişmesine neden olurken, kıdem tazminatını da etkiledi.





Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı için net asgari ücreti 28 bin 75 TL olarak belirlediklerini duyurdu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından açıklama yapan Işıkhan, "Yapılan artışlarla vatandaşımızın yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor" dedi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetin, tüm ekonomik zorluklara rağmen Türkiye'yi büyütme ve vatandaşlara refah sağlama amacını sürdürdüğünü vurgulayan Işıkhan, bu süreçte sosyal diyaloğun önemine de değindi.





Yeni kıdem tazminatı ve asgari ücret artışları ile ilgili yapılan düzenlemeler, özellikle çalışanlar ve işverenler arasında dengeyi gözeterek alınan kararlarla dikkat çekiyor.





Kıdem tazminatı tavanı belli oldu mu?