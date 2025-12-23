ChatGPT'ye 'wrapped' geldi: ChatGPT wrapped özelliği nedir, yıl özetine nasıl bakılır?

OpenAI, ChatGPT wrapped benzeri yeni bir özellikle kullanıcıların 2025 yılı boyunca yapay zekayı nasıl kullandığını özetleyen kişisel bir rapor yayımladı. “Your Year with ChatGPT” adı verilen bu yıl sonu özeti, mesaj sayılarından sohbet yoğunluğuna kadar birçok kullanım istatistiğini bir araya getiriyor. Özellik, web sürümü ile Android ve iOS uygulamalarında erişime açıldı.





ChatGPT yıl özeti neler sunuyor?

Yapay zeka tarafından hazırlanan bu özet; yıl boyunca gönderilen toplam mesaj sayısını, açılan sohbetleri ve üretilen görselleri kapsıyor. Bununla birlikte kullanıcı alışkanlıklarını eğlenceli biçimde yansıtan detaylar da yer alıyor. OpenAI, bu formatla kullanıcıların ChatGPT ile geçirdiği zamanı tek bakışta görmesini hedefliyor.





Kullanım alışkanlıklarına özel rozetler

Spotify Wrapped’deki rozet sistemine benzer biçimde, ChatGPT de kullanıcı davranışlarına göre özel unvanlar oluşturuyor. Bu unvanlar, yapay zekanın daha çok hangi amaçlarla kullanıldığına göre şekilleniyor. Sosyal medyada paylaşılan bu özetler, ChatGPT wrapped deneyimini daha görünür hale getiriyor.





Şiirler ve görsel özetler de yer alıyor

Yıl sonu raporu yalnızca sayısal verilerle sınırlı değil. ChatGPT, kullanıcı etkileşimlerinden yola çıkarak kısa bir şiir, piksel tarzı bir grafik ve paylaşılabilir görseller de üretiyor. Bu içerikler, dijital platformlarda kaydedilip paylaşılabilecek formatta sunuluyor.





ChatGPT yıl özetine nasıl bakılır?

Your Year with ChatGPT özetine ulaşmak için ChatGPT’nin web arayüzüne ya da mobil uygulamanın güncel sürümüne giriş yapmak yeterli. Ana ekranda öne çıkan başlık üzerinden özete erişilebiliyor. Ayrıca sohbet ekranına “Show me my year with ChatGPT” komutunu yazarak da rapor talep edilebiliyor.





Türkiye için henüz aktif değil